Quels lieux accueilleront les JO 2024 ? Crédits : AFP | Date :

Une vue aérienne du Stade de France Crédits : SIPA | Date :

Une vue aérienne du stade Pierre Mauroy de Lille Date :

Une vue aérienne du Parc OL, devenu le Groupama Stadium Crédits : ROBERT GRAHN / EUROLUFTBILD / AFP | Date :

Le court central Philippe Chatrier en 2016 au Stade Roland-Garros (Paris). Crédits : PHILIPPE LOPEZ / AFP | Date :

Le Zénith de Paris, qui accueillera les épreuves d'haltérophilie Crédits : Jacques DEMARTHON / AFP | Date :

La Bercy Arena accueillera le judo et le basket-ball Crédits : JACQUES DEMARTHON / AFP | Date :

Les gradins de la U Arena, qui accueillera les épreuves de gymnastique, trampoline et gymnastique rythmique Crédits : Essia Lakhoua / RTLnet | Date :

Le Stade Jean Bouin accueillera le rugby à VII Crédits : AFP/J.Demarthon | Date :

Le vélodrome nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera les épreuves de cyclisme sur piste et de pentathlon moderne Crédits : AFP/T.Samson | Date :

Le stade Vélodrome de Marseille accueillera des matchs de foot Crédits : AFP | Date :

Le stade de Bordeaux accueillera des épreuves de foot Crédits : AFP | Date :

Le stade Geoffroy Guichard accueillera des épreuves de foot Crédits : THIERRY ZOCCOLAN / AFP | Date :

La Tour Eiffel et le Champs de Mars accueilleront des épreuves de badminton, le déart du triathlon et de la natation en eau libre et du marathon Crédits : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP | Date :

Le château de Versailles sera le théâtre des épreuves d'équitation Crédits : PATRICK KOVARIK / AFP | Date :

Le Grand Palais à Paris accueillera l'escrime et le taekwondo Crédits : AFP | Date :

L'esplanade des Invalides accueillera le tir à l'arc Crédits : ISA HARSIN/SIPA | Date :

Vue intérieure du Parc des Princes Crédits : AFP | Date :

Stadium de Toulouse Crédits : BPI/Shutterstock/SIPA | Date :

Marina de Marseille Crédits : Fourmy Mario/Sipa | Date :

Le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera les épreuves de golf des JO. Crédits : Aurelien Meunier/SIPA | Date :

Les Champs-Élysées accueilleront les épreuves de cyclisme sur route. Crédits : AFP | Date :

Le Stade de Nice accueillera des matches de foot Crédits : BEBERT BRUNO-SIPA | Date :