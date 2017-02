David Douillet candidat à la présidence du CNOSF

publié le 22/02/2017 à 05:15

Nouvelle carrière pour David Douillet ? Dans un entretien avec le quotidien L'Équipe, publiée le 22 février, le double champion olympique de judo a annoncé qu'il serait candidat à la présidence du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Il tentera donc de succéder à Denis Masseglia, en poste depuis 2009 et également candidat à sa propre succession. L'élection aura lieu en mai prochain, soit quatre mois avant que ne soit décidé le sort de la candidature olympique de Paris-2024.



À 48 ans, l'ancien ministre des Sports affirme vouloir un nouvel avenir pour le sport français. "Ce n'est pas un objectif personnel", déclare-t-il ainsi dans L'Équipe. "Accéder à la présidence n'aura d'utilité et de sens que si le projet pour sauver le sport français est mis en oeuvre tel que je le pense", poursuit-il. "Parce qu'il s'agit bien de sauver le sport français, compte tenu des années à venir, des restrictions budgétaires à tous les niveaux. Cela va bien au-delà de ma propre personne".

En septembre 2016, lorsque Denis Masseglia avait annoncé sa candidature à sa propre succession, il avait également abordé la question de l'avenir du sport français, en s'appuyant sur la candidature olympique de Paris. "Il est clair que le futur du mouvement sportif français est étroitement lié au vote du 13 septembre 2017," avait-il indiqué selon les propos rapportés par Le Parisien. "Les Jeux sont un levier exceptionnel quand on voit ce qu'il s'est passé dans les autres pays. C'est une dynamique pour une autre place du sport dans la société".