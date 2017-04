24 heures du Mans : revue d'effectifs à Monza

publié le 01/04/2017 à 11:24

C'est sous le soleil Lombard que les bolides se dévoilent en cette fin de semaine et en ce premier week-end d'avril avec le prologue du World Endurance Series (WEC). Nouvelles carrosseries, nouveaux systèmes aérodynamiques, nouvelles décos, les prototypes et voitures conçus pour l'endurance étaient attendus et ne déçoivent pas les nombreux observateurs et fans venus sur le circuit de Monza.



Dans la catégorie reine des LMP1, Porsche, dix-huit fois vainqueur des 24 heures du Mans, et lauréat des deux dernières éditions en a donc profité pour lever le voile sur sa nouvelle 919 Hybrid qui a notamment évoluée au niveau de l’aéro, du châssis et du moteur. Les deux prototypes engagés par la firme allemande seront bien évidemment les grands favoris en juin prochain au Mans mais aussi pour le titre mondial WEC.

D'autant qu'Audi n'est plus engagée en endurance, après dix-huit ans de présence. Seul Toyota est donc en mesure de venir enrayer la belle machine bavaroise. Pour cela, le constructeur japonais fonde beaucoup d’espoir sur sa TS050 HYBRID elle aussi profondément reliftée et toujours équipée d’un moteur développant 1000 chevaux.



En LMP2 où le plateau n'a jamais été aussi fourni, les prototypes sont désormais et sans exception, motorisés par un Gibson, un bloc de 600 cv qui permet désormais à cette catégorie d'atteindre des vitesses folles. Alpine et ses deux bolides mais aussi la Ligier de Panis-Barthez Compétition auront sans nulle doute les faveurs du public Français lors de l'étape mancelle. Enfin en catégorie GT, Ferrari champion du Monde en titre et Ford vainqueur des 24 heures du Mans 2016 n'ont presque rien changé sur leur voiture. Refonte par contre totale des Porsche GT, véritable sensation pour le public de Monza.