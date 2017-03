24 Heures du Mans : Remportez votre baptême de pilotage !

publié le 21/03/2017 à 17:28

Pour perpétuer la tradition qui se tient depuis 1923, la prestigieuse course des 24 Heures du Mans se tiendra cette année le 17 et 18 juin !



Singulière par sa durée et par la diversité des voitures participantes, les 24 Heures du Mans sont une étape incontournable pour les inconditionnels. Mais plus qu’une journée de course pour les amateurs, les 24 Heures du Mans représentent également une semaine entière de fête et prestations permettant de faire partager cette passion.

A ce titre, le Club RTL vous propose de vivre une expérience unique ; celle de suivre une initiation à la course automobile aux côtés d'un professionnel du métier. Pour quelques instants, le circuit Bugatti sera le vôtre. Deux des participants qui auront correctement répondu aux questions de notre quiz remporteront un baptême de pilotage. A vous de jouer !