Tour du monde en courant : l’incroyable exploit de Serge Girard

publié le 06/04/2017 à 15:51

Le précédent record était détenu par l’Australien Tom Denniss, qui, en septembre 2013, avait bouclé son tour du monde en 622 jours, après avoir couru 26.232 km. Cette distance, Serge Girard la franchira samedi 8 avril, peu avant son arrivée triomphale et après seulement 433 jours de course. Un exploit phénoménal pour ce Havrais de 63 ans qui coupera la ligne d’arrivée de son périple à travers les continents aux alentours de 15h, après avoir effectué ses dernières foulées sur les grands boulevards parisiens, puis fait un stop au Trocadéro avant de rejoindre le Stade Émile-Anthoine où ses supporters et sa famille vont l’accueillir pour cet énième exploit.



"J’ai hâte, confie-t-il. Hâte car mes proches me manquent et m’attendent depuis 14 mois, et notamment ma maman qui est très âgée, même si elle est habituée à me voir partir arpenter la planète". Car cet ancien employé d’assurance, qui a découvert la course à pied il y a trente ans, n’en est pas à son coup d’essai, lui qui a déjà réalisé par le passé quelques exploits retentissants comme Los Angeles-New York (4.597 km) en 53 jours, Perth-Sydney (3.755km) en 47 jours, Lima-Rio de Janeiro (5.235 km) en 73 jours, Dakar-Le Caire (8.295 km) en 123 jours, Paris-Tokyo (19.097 km) en 260 jours et le tour de l’Union européenne, soit 25 pays traversés (27.011 km) en 365 jours.

Cette fois-ci, son tour du monde homologué par la World Runners Association grâce à la balise GPS qu’il porte sur lui, c’est un peu le Graal pour Serge Girard, qui depuis plus d’un an passe plus de neuf heures par jour sur les routes, les pistes et les chemins du globe, couvrant une moyenne quotidienne de 61 kilomètres. Mais durant ce qu’il a baptisé "Run around the planet", il a tout de même eu son lot de frayeurs, devant composer avec le trafic automobile, notamment aux États-Unis. Il s’est également retrouvé nez à nez avec des panthères, des crocodiles en Floride, des hyènes et des lions en Namibie, des ours au Canada, où il du braver le froid.

Découvrir le monde à 8 km/h, ça n’a pas de prix Serge Girard Partager la citation





Il y a eu aussi les pluies torrentielles à Hawaï, la chaleur étouffante en Australie, une mauvaise chute à la frontière bulgaro-serbe et des plaies ensanglantées à la tête, aux mains et au genou. Rien n’a été épargné à Serge Girard, qui aura perdu une douzaine de kilos. "Mais ce n’est pas tout, j’ai aussi usé une bonne trentaine de paires de chaussures de course depuis le départ le 31 janvier 2016, effectué l’équivalent de 622 marathons avec un dénivelé positif de 190.000 mètres. Avec tous ces chiffres, les gens me prennent pour un fou. Mais peu importe, chaque jour j’ai rencontré des gens fabuleux, vu des paysages magnifiques, ressenti des émotions indescriptibles. Découvrir le monde à 8 km/h, ça n’a pas de prix".



Malgré un gros coup de fatigue en octobre dernier Australie, "où je n’avais plus le moral et le mental", Serge Girard va terminer son incroyable défi en pulvérisant de 186 jours le précédent record. Et comme il ne compte pas s’arrêter à ce tour du monde, il prépare déjà son prochain pari, qui sera peut-être l’Antarctique, "le seul continent qui manque à mon tableau de chasse ! Mais c’est une autre histoire". Pour suivre les derniers jours du du tour du monde en courant de Serge Girard, rendez vous sur son site.