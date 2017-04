"L'Art de DC - L'Aube des Super-Héros" : gagnez vos entrées pour l'exposition !

publié le 25/04/2017 à 17:37

Venez découvrir du 31 mars au 10 septembre 2017 "L'Art de DC - L'Aube des Super-Héros", une exposition unique au monde qui rend hommage à l’histoire de DC et à ses iconiques Super-Héros et Super-Vilains tels que Superman, Batman, Wonder Woman et le Joker qui sont à l’origine d’une véritable mythologie contemporaine.







Vous pourrez y découvrir plus de 250 planches originales historiques, plus de 300 œuvres de recherches pour le cinéma et de nombreux costumes et accessoires véritables qui ont été utilisés dans des films mythiques.



Le Club RTL vous fait gagner des entrées pour deux personnes tous les jours. Pour se faire, il vous suffit de tenter votre chance, alors à vous de jouer !

