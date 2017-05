Assistez au Festival de Carcassonne

publié le 29/05/2017 à 11:18

Les 110 spectacles dont 70 gratuits et 10 scènes font du Festival de Carcassone un événement unique sans équivalent en France. Organisé sous forme de thématiques, vous aurez l'occasion d'assister à des spectacles de théâtre, de danse en passant par la musique classique et l'opéra. Mais surtout, vous pourrez rencontrer en live vos artistes nationaux et internationaux préférés.



Du 1er au 31 juillet 2017, la ville accueille plus de 200 000 spectateurs venus de France et de l'étranger dans un cadre d'exception. Classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la Cité médiévale et son théâtre offrent chaque soir à quelques 3000 privilégiés, de véritables moments d’émotion et de partage. Les 10 commandements, Les Vieilles Canailles, Julien Doré et plein d'autres, se produiront sur scène pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Le Club RTL vous propose de participer à un quiz sur le Festival de Carcassonne. L'un d'entre vous remportera 2 places pour assister au concert des Vieilles Canailles le 5 juillet ou celui de Renaud - Vianney - Matmatah - Gauvain Sers le 7 juillet prochain. A vous de jouer !