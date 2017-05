Gagnez le Blu-ray ou DVD du film de la tournée des Rolling Stones en Amérique latine !

publié le 23/05/2017 à 16:18

Enrichi de 7 titres complets filmés dans 3 villes différentes, le film de la tournée des Rolling Stones en Amérique latine, produit par Universal et Eagle Vision, sera disponible en Blu-ray et DVD à partir du 26 mai.



Réalisé par Paul Dugdale, le documentaire "Olé Olé Olé! A Trip Across Latin America" accompagne les Rolling Stones sur leur tournée 2016 à travers 10 villes majeures d’Amérique latine. Vous aurez également l'occasion de découvrir les préparatifs minutieux de leur tout premier concert à La Havane : démesuré et inoubliable. Vous pourrez partager les moments intimes du groupe, la relation toute particulière qu'ils entretiennent avec leurs fans ou encore les péripéties du montage du concert à Cuba. Un savoureux mélange qui vous propulsera au plus près de ces icônes du rock.

