"Nashville" : Remportez la dernière compilation de Georges Lang !

publié le 23/05/2017 à 16:17

Depuis plus de 25 ans, Georges LANG se rend plusieurs fois par an dans cette ville dont le surnom est significatif : Music City USA. Nashville est le berceau de la musique la plus populaire aux USA : Elvis Presley, Johnny Cash ou encore Dolly Parton s'y sont rendus pour enregistrer leurs musiques dans l'un des fameux studios de cette ville mythique.



Dans les trois premiers CDs du coffret, vous aurez l'occasion de retrouver une palette d'artistes incontournables qui ont subi l'influence de leurs illustres ainés au cours des 3 dernières décennies avec notamment Brooks & Dunn, Blake Shelton, Carrie Underwood, Miranda Lambert et plein d'autres. Le quatrième CD, quant à lui, permet d'écouter quelques-unes des "icônes" de la Country Music : Patsy Cline, Johnny Cash, Loretta Lynn, Kenny Rogers, Willie Nelson... "Nashville", la 8ème compilation de Georges LANG avec Warner-France et RTL vous promet un moment d'écoute inoubliable.

Le Club RTL vous propose de participer à un tirage au sort. Dix d'entre vous remporteront un exemplaire de la nouvelle compilation de l'illustre Georges Lang. A vous de jouer !