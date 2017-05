La La Land : Remportez un lecteur Blu-ray 4K et le DVD du chef-d'oeuvre aux 6 Oscars !

publié le 25/05/2017 à 13:29

Ryan Gosling et Emma Stone, deux acteurs emblématiques d'Hollywood, sont de nouveau réunis au cinéma pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cette fois-ci, nous les retrouvons dans les rôles de Mia, une actrice en devenir qui sert des cafés entre deux auditions et Sebastian, un pianiste de jazz qui joue dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, déceptions et à la vie trépidante d'Hollywood ?



Récompensé par 6 Oscars, La La Land est un petit bijoux cinématographique. Chant et danse sont au rendez-vous sur les airs entêtants de Justin Hurwitz : un savoureux mélange qui promet un moment inoubliable.

