publié le 03/06/2017 à 07:05

Alors que Netflix vient de sonner le glas de la série de science-fiction Sense 8, les fans de la plateforme vont pouvoir se consoler très vite avec le lancement de la cinquième saison de Orange Is The New Black. Pour l'occasion, le casting de la série s'est rendu à Londres pour une série d'interviews en compagnie de l'équipe de Glow, dernier projet de Netflix avec Kate Nash. La rédaction de Girls s'est rendue sur place pour y rencontrer notamment Laverne Cox, visiblement très heureuse de son séjour dans la capitale britannique.



Toujours positive, l'actrice américaine a répandu dans la ville son célèbre slogan, "Trans is beautiful", que l'on pourrait traduire par "c'est beau d'être trans".

