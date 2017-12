publié le 03/12/2017 à 07:32

Le compte à rebours a commencé. L'année 2017 est sur le point de faire ses adieux pour laisser place à 2018. L'heure au bilan a sonné et, côté rétrospective cinéma, on peut dire que les amateurs et amatrices du 7ème art ont été gâtées par de nombreuses productions projetées cette année dans les salles obscures françaises.



Parmi elles en effet, des œuvres à très (très) gros budget comme Wonder Woman, premier long-métrage de cette envergure mettant en scène une super-héroïne, et d'autres beaucoup plus modestes, indépendantes, comme Jeune Femme réalisé par Léonor Serraille et acclamée lors du dernier Festival de Cannes. Les réalisatrices de ces deux longs-métrages ont mis en avant des personnages féminins forts comme on aimerait en voir plus au cinéma.

Pour savoir lequel de ces deux films (en plus de deux autres sortis également cette année) vous correspond le plus, passez vite le test !