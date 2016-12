Il existe quelques astuces pour réussir à profiter de vos semaines de repos tout en honorant vos impératifs d'étudiante.

par Benjamin Pierret publié le 20/12/2016 à 14:00

Pour de nombreuses raisons, les vacances de Noël figurent parmi les plus appréciées. Ses mets délicieux et caractéristiques, l'ambiance de fête générée par les sapins et les décorations, les paysages urbains sublimés par une neige immaculée... Pour une certaine catégorie de personnes, en revanche, tous ces petits plaisirs s'accompagnent d'un à-côté beaucoup moins agréable : les étudiantes sont obligées de composer avec les terribles révisions de l'hiver.



Bien sûr, vous rêvez de passer vos journées à paresser devant la télévision, confortablement emmitouflée dans votre plaid à (re)découvrir vos sagas préférées, mais vous n'avez pas le choix : que ce soient vos partiels ou vos contrôles, ils arrivent à grand pas. Voici quelques conseils pour honorer ces impératifs sans pour autant les laisser vous gâcher vos semaines de repos bien méritées.

1. Répartissez bien votre travail (dès le début)

Lors de périodes de révisions, il n'y a qu'un seul moyen d'évacuer le stress : travailler. Plus vous plancherez sur vos révisions, moins vous serez angoissée. Pour ne pas vous laissez submerger, mettez en place un planning. Un emploi du temps indicatif que vous n'êtes pas obligée de suivre à la lettre (un écart est bien vite arrivé) mais qui vous donnera un fil conducteur auquel vous référer.



Prenez une demi-heure pour faire le point sur ce que vous avez à faire : quel examen vous devez préparer, quel travail vous devez rendre, et estimez le temps que vous devrez passer sur chacune de ces tâches. Répartissez-les entre vos deux semaines de vacances. Ne commencez pas à remettre votre travail à plus tard. Les congés viennent à peine de commencer mais les journées vont passer à une vitesse folle. Vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un unique week-end pour faire tout le travail en retard que vous aurez accumulé.

2. Lorsque vous travaillez, travaillez

C'est la malédiction des Millenials. Les distractions peuvent surgir d'absolument partout. Lorsque vous tentez de vous concentrer sur la page Wikipédia que vous consultez, c'est l'onglet Facebook qui commence à clignoter. Quand vous avez enfin réussi à vous canaliser sur votre travail, une notification vous apprend que votre tweet a été partagé. À l’instant où vous vous apprêtez à poser votre stylo sur votre feuille, une sonnerie retentissante vous annonce un texto.



Pour vous assurer que vos séances de travail seront productives, coupez tout. Éteignez votre téléphone, votre musique et les fenêtre superflues de votre ordinateur. Coupez-vous du monde pendant quelques heures et appréciez, une fois votre session terminée, le délicieux sentiment du travail bien fait.

3. Évitez les grasses matinées

Si vous voulez profiter de la liberté que vous offrent vos vacances tout en honorant le travail que vous devez faire, essayez de ne pas passer trop de temps sous vos draps. Ne vous couchez pas trop tard afin de pouvoir vous lever assez tôt et entamer directement les tâches que vous devez accomplir.



Il ne s'agit pas de sauter de votre lit tous les jours à sept heures du matin comme si vous alliez en cours. Simplement, mettez un réveil afin de pouvoir profiter pleinement de vos journées. Vous pouvez, par exemple, décider de consacrer vos matinées à vos révisions et vos après-midis aux loisirs. Tout dépend de la somme de travail que vous avez devant vous. Autant que vous le pouvez, essayez de ne pas passer trop de temps au lit si vous voulez passer du temps avec votre famille et vos amis.

4. Accordez-vous de vrais instants de répit

Ne soyez pas trop exigeante avec vous-même. Profitez de votre famille le 24 et le 25 décembre et reposez-vous le 1er janvier après avoir fait la fête la veille. Accordez-vous ces moments de vraie détente. Ne vous en voulez pas de laisser vos livres de côté lorsque vous sortez.



Vous avez le droit de vous amuser durant cette période de vacances, autant que vos impératifs de travail vous le permettent. Pour apprécier ces moments, vous devrez avoir fait votre travail en temps et en heure. Vos répits n'auront pas la même saveur si vous culpabilisez parce que vous savez que vous avez du travail en retard.