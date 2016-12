La playlist de Nöel, pour que la fête soit parfaite

PLAYLIST - Ça y est, Noël est arrivé ! La rédaction de "Girls" vous a concocté LA playlist girl power pour accompagner vos fêtes de fin d'année.

24/12/2016

La saison du kitsch est ouverte ! Vous l'attendiez avec impatience, Noël, c'est ce week-end. Sortez vos pulls de Noël, faites chauffer la dinde aux marrons, et surtout, montez le son ! Quoi de mieux que la parfaite playlist pour accompagner les jours festifs qui arrivent. On vous a épargné Céline Dion mais, comme c'est Noël, on a le droit d'écouter toutes ces chansons indispensables à de bonnes fêtes de fin d'année.



En famille ou entre amis, les jours qui arrivent risque d'être physiquement compliqués - attention à la crise de foie -, alors autant chouchouter vos oreilles. Et pour se faire, voici une sélection de musique festive, féminine et kitsch à souhait.



De l'incontournable All I want for Christmas de Mariah Carey au Santa Baby de Kylie Minogue en passant par Ariana Grande et son Santa Tell Me, ou Demi Lovato et sa reprise de Silent Night, toutes les générations d'artistes sont mobilisées pour accompagner ces prochains jours !