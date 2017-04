publié le 21/04/2017 à 11:59

Le résultat est le fruit d'une enquête menée depuis l'automne 2016. Depuis cette période, l'association Politiqu'elles a scruté les programmes politiques des candidats à l'élection présidentielle en matière de droits des femmes. 16 programmes en tout ont été passés au crible, avant l'écrémage opéré par l'obtention des 500 parrainages, réduisant le nombre de prétendants à l'Élysée à 11.



À trois jours du premier tour du scrutin présidentiel, l'association féministe, qui oeuvre pour la promotion des femmes dans la société et lutte contre le sexisme, distribue les bons et mauvais points. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui trouve grâce aux yeux de l'association. Pour Politiqu'elles, le candidat qui défend le programme le plus complet, "transversal sur toutes les questions liées à l'égalité femmes-hommes est Jean-Luc Mélenchon", notant néanmoins qu'Emmanuel Macron et Benoît Hamon défendent aussi de leur côté une telle approche, "bien que moins complète que celle de Jean-Luc Mélenchon".

Politiqu'elles note que François Fillon et Marine Le Pen défendent des programmes avec des points de convergence, notamment sur les mères isolées et la santé des femmes, et que Nicolas Dupont-Aignan se révèle être un candidat qui porte un intérêt certain aux droits des femmes, bien que son programme soi "peu profond".