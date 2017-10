publié le 27/10/2017 à 07:18

Elles sont nombreuses cette année, les musiciennes du Pitchfork Music Festival Paris 2017 à chanter des hymnes engagés. À croire que la nouvelle génération a compris l'urgence d'oraliser les incohérences de la société dans laquelle elle évolue et l'industrie dans laquelle elle a choisi de se plonger.



La septième édition du prestigieux festival, précurseur en matière de découvertes musicales, se déroulera du 2 au 4 novembre prochain à la Grande Halle de la Villette, dans la capitale française.

À l'affiche de l'événement on retrouvera la rappeuse féministe Princess Nokia mais aussi la musicienne bretonne Sônge. Pour encore plus de rap engagé et de morceaux qui explosent les clichés, il va falloir aller chercher du côté de Pitchfork Avant-Garde où durant 7 jours, 46 groupes vont jouer dans 7 salles parisiennes.



Nos coups de cœur ? Jamila Woods, l'intello de la bande, Noga Erez, celle qui chante sur le conflit isréalo-palestinien, ou encore Ama Lou et son premier single qui nous rappellent que Black Lives Matter.

1. Tommy Genesis

Tommy Genesis est une artiste canadienne ouvertement bisexuelle Crédit : Scott/BFA/Shutterstock/SIPA

Qui est-elle ? On ne sait pas vraiment qu'elle âge a cette rappeuse canadienne mais qu'importe au fond, tant son flow et son talent ne laissera personne de marbre.



Pourquoi on aime ? Pour son attitude "je m'en foutiste", les chansons et vidéos de cette artiste ouvertement bisexuelle abordent sans détour et sans tabou les questions de genre et de sexualité.



À découvrir le vendredi 3 novembre, à 18h40, à la Grande Halle de la Villette.

2. Princess Nokia

Princess Nokia est originaire de Harlem, à New York Crédit : YOUR NAME/BFA/Shutterst/SIPA

Qui est-elle ? Originaire de Harlem, quartier chaud de New York, cette artiste afro-portoricaine envoie son féminisme sur des rap énervés.



Pourquoi on aime ? Parce qu'elle détruit les stéréotypes de genre à coups de punchlines bien senties.



À découvrir le samedi 4 novembre, à 21h55, à la Grande Halle de la Villette.



3. Sônge

Une publication partagée par SÔNGE (@songemusic) le 18 Oct. 2017 à 4h52 PDT

Qui est-elle ? Cette jeune artiste vient de Quimper en Bretagne et a charmé tout l'univers électro-pop français avec un unique EP.



Pourquoi on aime ? Parce que ses chansons s’expriment comme des tableaux. Sônge est synesthésique, elle associe les sons à des couleurs.



À découvrir le samedi 4 novembre, à 18h05, à la Grande Halle de la Villette.

4. Lido Pimienta

Une publication partagée par Lido Pimienta (@lidopimienta) le 17 Oct. 2017 à 20h22 PDT

Qui est-elle ? Musicienne canado-colombienne, cette trentenaire qui se définit comme queer a sorti un premier album en 2010 avant de revenir - et d'être reconnue - en 2016 avec La Papessa.



Pourquoi on aime ? Artiste complète et figure féministe canadienne, Lido Pimienta explore dans ses œuvres le genre, l'identité, la maternité.



À découvrir le mardi 31 octobre, à 21h35, au Popup!

5. Ama Lou

Ama Lou est l'un des talents issus de la banlieue nord de Londres Crédit : Richard Isaac/Shutterst/SIPA

Qui est-elle ? À peine majeure, cette Britannique issue de la banlieue nord de Londres a marqué les esprits avec son premier single, To Be Confirmed, une référence au mouvement Black Lives Matter.



Pourquoi on aime ? Parce qu'un premier single aussi puissant et engagé, il fallait le faire !



À découvrir le mardi 31 octobre, à 19h20, au Pan Piper.

6. Jamila Woods

Jamila Woods, plume afro-féministe aux États-Unis Crédit : Cindy Barrymore/Shutter/SIPA

Qui est-elle ? Cette chanteuse et poétesse américaine afro-féministe distille dans ses morceaux des réflexions sur la féminité et le fait d'être noire.



Pourquoi on aime ? Pour ses chansons que l'on entend comme des hymnes à l'émancipation.



À découvrir le mercredi 1 novembre, à 21h55, au Badaboum.



7. Noga Erez

Une publication partagée par Noga Erez (@nogaerez) le 12 Août 2017 à 14h36 PDT

Qui est-elle ? Israélienne, artiste engagée, Noga Erez a dévoilé en juin dernier un premier album, Off The Radar, aux sonorités électro et aux propos politique.



Pourquoi on aime ? Parce qu'elle est sorti de sa "bulle" (le nom qu'on donne à Tel-Aviv, la ville où l'on oublie les confits dans les boîtes de nuit) pour crier au monde tout ce qu'elle pense de son gouvernement.



À découvrir le mercredi 1 novembre, à 21h40, au Café de la Danse.

8. Ray BLK

Ray BLK chante pour l'acceptation de soi Crédit : Richard Isaac/Shutterst/SIPA

Qui est-elle ? À 24 ans, cette artiste britannique a tout compris à sa génération en sortant des morceaux inspirants résolument soul et R&B.



Pourquoi on aime ? Parce qu'elle sait mettre des mots et mélodies sur des messages on ne peut plus nécessaire à la jeune génération, notamment issue des minorités.



À découvrir le mercredi 1 novembre, à 22h05, au Pan Piper.



Pitchfork Music Festival 2017 et Pitchfork Avant-Garde du 31 au 4 novembre, à Paris

Billetterie de 16 à 110 euros