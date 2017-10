publié le 22/10/2017 à 07:41

Le 25 octobre 2007, sept mois après s'être rasée la tête devant le monde entier quelques semaines seulement après avoir été moquée et bodyshamée devant la terre entière après son interprétation de Gimme More aux Video Music Awards, Britney Spears sortait Blackout, un cinquième album studio que ses fans n'attendaient plus mais que beaucoup considèrent aujourd'hui encore, 10 ans plus tard, comme le plus beau disque de la princesse de la pop.



Enregistré lors d'une tempête médiatique - entre divorce, épisodes malheureux ayant fait la couverture des magazines people et de probables combats personnels - Blackout est un OVNI de la discographique de Britney Spears.

Sorti trois ans après le très urbain In The Zone et un an avant Circus, beaucoup plus pop, cette parenthèse musicale a également été applaudie par la critique dès sa sortie.

Grâce à cet album, Britney Spears raflera trois prix (sur trois nominations) aux MTV Video Music Awards pour son single Piece of Me (vidéo de l'année, meilleure vidéo d'une artiste féminine, meilleure vidéo pop), sera sacrée meilleure artiste féminine de l'année au MTV Europe Music Awards et aux Teen Choice Awards.



Preuve que rien est impossible dans l'impitoyable monde de la pop et qui scellera l'année 2007 comme le grand retour de Britney avant de donner naissance à ce mantra : "If Britney Survived 2007, You Can Make It Through Today" ("Si Britney a survécu à 2007, tu peux survivre à cette journée toi aussi").



L'occasion pour Girls de vous poser une question existentielle : quel morceau de Blackout, êtes-vous ?