Wonder Woman est-elle queer ?

publié le 29/09/2016 à 10:52

C'est enfin - presque - officiel ! Wonder Woman, l'une des héroïnes les plus célèbres de l'univers DC Comics, est un personnage "queer". Cette théorie avait été mentionnée en 2014 dans The Secret History of Wonder Woman ("l'histoire secrète de Wonder Woman"), le documentaire de Jill Lepore, comme le rappelle un article publié dans Vulture.





Wonder Woman s'appelle dans la vraie vie Diana de Themyscira. Au début du comics, dans les années 40, il est mentionné que Diana vient d'une tribu d'Amazones. Là-bas, elle aurait connue une ou plusieurs histoires d'amour avec d'autres femmes. Un petit indice jamais confirmé depuis par l'éditeur du comics. Greg Rucka, l'un des auteurs ayant repris le flambeau après Charles Moulton, le créateur de Wonder Woman, l'a validée dans une interview exclusive accordée à Comicosity. "Maintenant, pouvons-nous dire que Diana a déjà été amoureuse et en couple avec d'autres femmes ? Selon moi, la réponse est évidemment oui", a affirmé l'auteur au site américain dédié à l'actualité des comics.

Un "paradis" gay ?

Greg Rucka a cependant ajouté que Wonder Woman ne pouvait pas être considérée comme "homosexuelle". La raison ? "Le monde des Amazones est censé être un paradis. Vous êtes supposée vivre heureuses. Et pour pouvoir l'être (en supposant que dans une vie heureuse, vous ayez besoin d'un partenaire), vous devez pouvoir vivre une relation amoureuse et sexuelle complètement satisfaisante. Dans cette tribu, les seules options de partenaires sont des femmes. Les Amazones ne peuvent pas se dire 'gay' car le concept n'existe pas." Tout s'explique enfin.

Vulture précise qu'aux éditions DC Comics, personne n'a confirmé ce point de vue. Sans le démentir.