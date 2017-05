publié le 24/05/2017 à 07:37

Elle est parfois pilote de vaisseau spatiale, dessinatrice pour enfants, chanteuse lors de comités d’entreprises, mariages, anniversaires, on peut la voir seule sur une scène de théâtre ou entourée d’autres camarades, en train de chanter et de danser ou poser sur des photos pour mettre en valeur sa magnifique coupe afro.



Elle a été dans un girls band, a enregistré un album en hommage aux R’n’B des années 90, a interprété un morceau à propos de l’adoption de sa petite sœur, tourné une poignée de clips, dont un à Los Angeles et un autre au Portugal… Malyka Johany n’a pas encore 26 ans mais elle en a fait des choses.

Depuis qu’elle a quitté le lycée, la jeune femme n’a pas arrêté une seconde pour atteindre son but, son rêve : faire de la comédie musicale. Portrait d’une artiste des planches qui n’a pas peur de se mettre en danger.

Malyka est passionnée par la comédie musicale

"À 3 ans, mes parents m’ont mis devant Blanche Neige, je pense que c’était ça l’erreur", s’amuse Malyka lorsque nous la rencontrons autour d'un café dans le 1er arrondissement de Paris, quartier des Halles, son QG. Le film d’animation Disney marque la petite fille qui ne cesse ensuite de chanter et de danser.



Viennent ensuite les cours de théâtre, dès l’âge de 7 ans, puis ceux de danse et enfin, son grand amour : la comédie musicale. Malyka découvre cet univers l’année du bac, poussée par son meilleur ami. Le "gros déclic" s’est fait sur scène, dit-elle. "Je me suis dit que c’était ça que j’avais envie de faire de ma vie !".



Exit les plans de fac de droit, d’école de théâtre en Angleterre ou de formation au montage et à la caméra. Malyka n’a plus qu’une idée en tête : intégrer une école spécialisée dans la comédie musicale. Elle fait passer la pilule à ses parents, promet qu’elle financera ses cours seule et intègre sur concours l'Institut Rick Odums, à Paris.

L'envol hors du cocon familial

La jeune étudiante quitte le cocon familial, en périphérie de Chartres (région Centre-Val de Loir) avec un leitmotiv : elle ne peut pas échouer.



Dans sa tête, tout doit fonctionner comme prévu, même si la comédie musicale n’avait pas encore à cette époque l’engouement qu’on lui connaît aujourd’hui.



La formation initiale s’étale sur 3 ans. Boursière, employée au sein même de l’école, Malyka peut payer ses études et vivre dans la capitale française tout en suivant les cours qui la passionnent, auprès d’autres étudiants venus de tous horizons et avec lesquels elle forme "comme une famille".



Malyka ne termine cependant pas son cursus et arrête après deux ans de formation. "J’ai commencé à travailler assez vite", explique-t-elle. Chanteuse dans un cabaret, danseuse, Malyka est entrée à l’âge de 19 ans dans le monde de l’intermittence du spectacle pour ne plus jamais y ressortir. Avec ses hauts et ses bas, ses projets échoués, avortés ou ses belles surprises qui lui rappellent au quotidien pourquoi elle fait cela.

Signer avec une maison de disques

2011, une productrice rencontrée grâce au hasard de la vie conseille à Malyka de se présenter à un tremplin de jeunes talents, dans la capitale française. Là-bas, la chanteuse est repérée par un autre producteur de maison de disques. On lui propose un contrat pour enregistrer un album.



Le studio, ce n’est pas vraiment son rêve, confie cependant Malyka. "Je m’ennuie vite. Faire semblant de chanter devant un mur, répéter 50 fois le même couplet…", cela ne la passionne pas, explique celle qui préfère "l’échange de la scène". Mais comme toujours, Malyka se donne à fond. Elle tourne son premier clip puis attend. Attend, attend des retours du label.



La chanteuse comprend rapidement que son projet d’album n’aboutira pas. Cela arrive souvent dans ce métier. On a beau être signée, certains projets ne voient jamais le jour.



Alors la jeune femme reprend contact avec son domaine de prédilection et intègre New, la comédie musicale improvisée, "la meilleure expérience de toute ma vie !", s’exclame-t-elle entre deux coups de fourchette de tarte Tatin, avant de raconter une très belle expérience avec le girls band When We Were Young.

Quelle place pour les femmes noires au théâtre ?

Cette fois, Sony et M6 Music portent le projet : un groupe de filles inspirées par les années 90 et qui reprennent des chansons cultes du R’n’B. Destiny’s Child, Brandy & Monica, Ace of Base en guise de références. Le groupe signe même des duos avec Nekfeu et Sir Samuel de collectif Saïan Supa Crew.



De ces deux années, Malyka n’a que de bons souvenirs, aucun regret. "C’était ma première vraie expérience de tournée", se souvient-t-elle en racontant avoir chanté devant des foules de spectateurs pendant l'été. "Toutes les trois on s’est entraidées et épaulées jusqu’au bout ! On était comme des sœurs."



Malyka a partagé avec Gladys et Halyzia des expériences intenses. Un clip à Los Angeles que la jeune femme a vécu "comme un pèlerinage" parce qu’elle y a retrouvé les décors de Grease, un autre film qui a marqué sa jeunesse. "Ce tout petit voyage m’a fait gagner confiance en moi", confie-t-elle.

> When We Were Young - The Boy Is Mine (version française) ft. Dry Durée : | Date : 23/05/2017

Et de la confiance en soi il en faut dans ce métier, où la concurrence est rude et les rôles pour les femmes noires très peu nombreux.



En casting, Malyka croise toujours les 4 ou 5 autres filles qui, comme elles, cherchent à se faire une place dans le monde de théâtre et de la comédie musicale.



La jeune artiste avance et, dernièrement, elle a décroché un rôle dans la comédie musicale Fausse moustache et a été choisie pour interpréter, seule sur scène, Samia Yuzuf Omar, la sportive somalienne qui, après la mort de son père trouve refuge dans l’athlétisme, jusqu'au jeux olympiques de Pékin. Cette histoire vraie et tragique a été mise en scène dans une pièce intitulée De Pékin à Lampedusa.

En parallèle, parce que Malyka a compris que ce genre de rôles étaient encore trop rares sur les scènes françaises, Malyka a décidé avec l’une de ses amies de prendre à bras le corps le problème et de s’attaquer à l’écriture d’une pièce. La thématique : la place de la femme noire dans la société française. Les prémices d’un nouveau mouvement artistique ?

Zoom sur le look de Malyka by ASOS

Zoom sur le look de Malyka by ASOS

Malyka est née dans les années 90 et, à y regarder de plus près, on semble déceler une certaine nostalgie de ces années sans Instagram et connexion Internet haut débit, chez elle.



Collier ras-du-cou, short en jean, chaussures à plateforme... un subtil mélange de grunge et de pop (pensez Kurt Cobain et Beyoncé) et vous voilà dans le ton.



Pour sa sélection, Malyka a sélectionné des articles qu'elle possède déjà, elle est "abonnée à ASOS", dit-elle. Exemple avec ce trench Kenya, "que je viens d'avoir pour mon anniversaire", raconte la jeune artiste avant de poursuivre : "On m'a arrêtée 3 fois dans la rue avec. Je l'aime tant je pourrais lui écrire une chanson !"



Retrouvez Malyka (MALY, sur Facebook) dans Fausse Moustache : la Comédie Musicale le 23 mai au Théâtre Clavel, à Paris, puis à partir du 18 juillet au festival d'Avignon ; et dans De Pékin à Lampedusa au théâtre l'Essaïon à Paris, du 28 août au 9 janvier 2018.