Se promener avec Garance Vallée dans les rues de Paris est une expérience intéressante. Passionnée d'architecture, cette jeune femme de 23 ans vous indique ici et là une entrée d'immeuble qu'elle trouve "magnifique" ou une porte "incroyable", comme on en voit peu dans la capitale française et devant lesquelles le commun des mortels ne se retournent pas.



À quelques mètres de là, aux alentours de la place de la République, la balade continue et Garance nous ouvre les portes de son appartement. Situé sous les combles, l'espace est aménagé à son image : des dessins de ses intérieurs utopiques sont accrochés aux murs du salon, des livres sur l'art, l'architecture ou le cinéma tiennent sur une petite bibliothèque, toujours à portés de main. Ambiance do it yourself d'artiste dans un bordel étudié. Ici, ça sent la créativité, l'érudition, bref, la vie de bohème.

Une enfance bercée dans la créativité

Un univers dans lequel Garance a toujours évolué. Avec un père artiste tendance punk et une mère agent, passionnée d'architecture, de philosophie et d'écriture, l'étudiante en dernière année de master à l'École Nationale Supérieure de Paris La Villette raconte qu'elle et son frère "n'ont jamais manqué de rien". "Mais on se contentait de ce qu'on avait", sourit-elle, installée dans le joli fauteuil de son appartement.

"J'ai grandi dans l'atelier et la bibliothèque de mon père, à 13 ans j'allais voir des performances avec des gens totalement nus, j'ai toujours fait quelque chose de mes dix doigts, comme des aquarelles, des cadeaux pour mes copines, beaucoup de danse aussi - 7 ans de classique, 7 ans de hip-hop", raconte Garance.



"L'architecture, c'est une manière de lier tout ça, l'appréhension de l'espace avec le corps", ajoute celle qui est passée par un an de médecine avant de réaliser que ces études l'éloignaient de tout ce qu'elle aimait et ce qui faisait sa personnalité.

Le déclic

Aujourd'hui, Garance est suivie par plus de 7.000 personnes sur Instagram, a signé une illustration dans un agenda à New York, une première exposition - un hommage à Le Corbusier - début mars à Paris... Bref, les portes s'ouvrent devant le talent de la jeune femme. Pourtant, ce n'est que récemment qu'elle avoue avoir commencé à montrer ses dessins.



Le déclic s'est fait justement à New York, où Garance effectuait un stage de trois mois dans une agence qui mêle à la fois architecture et art contemporain, "ce que l'on ne trouverait jamais en France", souligne-t-elle.



"Ce stage m'a débloquée sur mon dessin, il m'a permis de sortir de la technique et de trouver ma patte, une personnalité, un thème à creuser et décliner", raconte la jeune artiste qui parle avec l'assurance de celle qui s'est enfin trouvée.

La fureur de vivre

Car Garance a le verbe facile et passe de passionnantes minutes à évoquer des artistes qu'elle admire comme les chorégraphes Trisha Brown et Lucinda Childs, parce qu'elles étaient "aux prémisses de quelque chose", Françoise Sagan "pour sa désinvolture" ou encore l'architecte India Mahdavi, "qui a su s'imposer dans un milieu d'hommes".



La jeune artiste poursuit en illustrant sa démarche, explique qu'elle aime créer des "intérieurs utopiques et ludiques", remplis d'objets où les matières et les textures se superposent, ajoute-t-elle le regard tourné vers ses dessins en grands formats, accrochés au-dessus de son bureau d'artiste. Son rêve : concrétiser cette échelle à qui il manque un bout, cet escalier qui nous emmène on ne sait où, ou ce vase aux courbes féminines, contrastant avec la linéarité du trait, déjà très affirmé, de Garance.

Alors pour sortir du dessin, des illustrations, "être dans le concret", Garance coule son béton, et commence à donner naissance aux objets qu'elle a imaginés. Avec un objectif : poursuivre ce travail dans une installation à taille humaine par exemple et en collaborant avec des artisans.



"Le dessin est une période de ma vie, c'est ce qui m'a fait connaître et ce sera toujours et à jamais la base de mon travail. Mais j'essaie d'insérer dans mon quotidien, petit à petit, les nouvelles dimensions de mon travail", confie-t-elle.



Les projets ne manquent pas pour Garance. "J'ai cette soif de tout tout de suite, même si je sais que, à 23 ans, j'ai encore tout à faire". Des voyages, un atelier pour créer en toute tranquillité, la fureur de vivre conjuguée à la maturité d'une artiste accomplie... en devenir ?

