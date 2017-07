publié le 20/07/2017 à 07:30

Le gras c’est la vie, la mode aussi. Tel pourrait être le credo de Pauline, amoureuse des vêtements et de la bonne nourriture. Cette Nantaise craque autant pour une crémeuse pâtisserie, que pour une petite robe d’été blue baby.



Son compte Instagram qui respire le bonheur et la joie de vivre est le parfait reflet des deux passions de la jeune fille. Celle qui allie à la perfection sneakers, tenues féminines et donuts au chocolat ne manque pas non plus d’humour. De quoi donner le sourire tous les jours à ses 42.000 abonnés.



Parcourir son compte est un véritable voyage à travers la mode, mais aussi dans les rues de "La belle endormie" et ses restaurants (évidemment). Bref, la suivre est un vrai régal en tout point. Cette bonne vivante au large sourire a volontiers révélé à Girls ses bons plans à Nantes, surtout pour les amoureux des sorties et de la gastronomie.

Une publication partagée par Pauline ¿¿ (@pauline_clea) le 1 Juin 2017 à 10h42 PDT

La meilleure terrasse ? Le LU ! Posé sur les transats en sirotant un verre !

Le meilleur burger ? La Ripaille, les meilleurs !



Le quartier qui bouge ? Nantes ça bouge beaucoup en général mais je dirais Bouffay avec toutes les petites rues des bars / restaurants



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Lili au soleil, Les Pipelettes...



Pour une bonne dose de culture ? En ce moment il y a le Voyage à Nantes (suivre la ligne verte) c'est top et la réouverture du Musée d'Arts que je dois faire absolument



Le meilleur spot pour chiller ? Les bords de l'Erdre, l'île Versailles !



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Le Bateau Lavoir :)



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Visiter le passage Pommeraye l'incontournable ! Et les machines de l'île (l'éléphant ) !



Ce que tu préfères dans ta ville ? Son dynamisme



Où on peut te croiser le plus souvent ? Quartier Saint-Michel, mon endroit préféré à Nantes !

Le compte de Anaïs Tea en 8 clichés coups de cœur

"Des fleurs & des cookies, il m'en faut peu pour être heureuse" Crédits : Instagram/pauline_clea | Date : 13/07/2017 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Des fleurs & des cookies, il m'en faut peu pour être heureuse" Crédits : Instagram/pauline_clea | Date : "Bon en vrai je suis au fond du canapé en pyjama, enroulée dans un gros plaid et je bougerais pas de la journée" Crédits : Instagram/pauline_clea | Date : "Le gros smile quand le week-end approche" Crédits : Instagram/pauline_clea | Date : "Alors vos trouvailles soldes?" Crédits : Instagram/pauline_clea | Date : "Pause goûter" Crédits : Instagram/pauline_clea | Date : "Stripes & Flowers" Crédits : Instagram/pauline_clea | Date : "Un bon burger pour entamer le week-end farniente & bronzette" Crédits : Instagram/pauline_clea | Date : "Direction le brunch" Crédits : Instagram/pauline_clea | Date : 1 / 1 < > +