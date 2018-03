Beyoncé sort une version remixée de "Mi Gente" pour les victimes des ouragans

publié le 29/09/2017 à 12:34

Les victimes de l'ouragan Maria ont touché les stars américains. Après Jennifer Lopez, qui a fait un don pour aider son île natale, Porto Rico, et le rappeur Jay-Z annonçant un concert le 17 octobre prochain à New York auprès de trente autres artistes, c'est au tour de Beyoncé de se mobiliser.



Dans la nuit de jeudi, l'interprète de Single Ladies (Put a Ring on It) a posté sur son compte Instagram un remix de la chanson Mi Gente, de J. Balvin et Willy William, sortie en juin. La chanteuse espère ainsi lever des fonds pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Maria, qui a ravagé Porto Rico et les autres îles caribéennes, ainsi que celles touchées par le tremblement de terre au Mexique. Les bénéfices récoltés par les ventes de la chanson iront à des associations d'aide des victimes.

Bien qu'elle conserve le côté reggaeton de la chanson originale, Queen Bey a décidé de poser sa voix et d'ajouter des paroles en espagnol, ainsi que quelques textes en anglais et en français. La vidéo a déjà été vue plus d'un million de fois sur YouTube, un chiffre qui va probablement augmenter très rapidement.

I am donating my proceeds from this song to hurricane relief charities for Puerto Rico, Mexico and the other affected Caribbean islands. To help go to Beyonce.com/reliefefforts. Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 28 Sept. 2017 à 18h09 PDT