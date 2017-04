publié le 11/04/2017 à 13:02

Elles courent pour leur liberté. L'Iran a organisé vendredi 7 avril son premier marathon international dans la capitale du pays. Les promesses des organisateurs laissaient présager un événement ouvert sur la diversité : les participants de cette course d'un nouveau genre pouvaient venir du monde entier et les femmes, dans un pays où l'égalité laisse à désirer, étaient elles aussi invitées à courir, rapporte CNN.



Derrière cette manifestation, baptisée "TechRun", on retrouve un Néerlandais : Sebastiaan Straten. Ce dernier a confié à la chaîne de télévision américaine voir en ce marathon le moyen de "créer des ponts" avec la communauté internationale tout en prenant soin de mettre fin à des stéréotypes. L'objectif est noble mais il se trouve qu'il n'a pas été rempli... Les femmes n'ont finalement pas pu courir aux côtés de leurs homologues masculins et certains participants de nationalité américaine ont été refoulés à l'entrée.

Courir "en secret"

Pourtant, au moment des inscriptions, les femmes étaient annoncées comme les bienvenues à cette course de 42 kilomètres. Iraniennes, Australiennes comme Néerlandaises devaient cependant s'engager à porter un foulard et une tenue couvrant leurs membres, peut-on lire sur le site de l'événement.

Finalement, quelques jours avant le début de la course, les femmes ont appris qu'elles ne pourraient pas courir aux côtés des hommes mais qu'elles seraient dirigées dans une autre zone pour une course de 10 kilomètres.



Chose qui n'a pas plu aux participantes. 8 d'entre elles ont alors décidé de commencer leurs efforts un peu plus tôt et pendant 32,2 kilomètres de plus, "en secret", avant de se rendre sur les lieux de la course officielle avec une centaine d'autres femmes, a écrit une participante néerlandaise sur Facebook.

Tara Kenkhuis, une autre coureuses citée par CNN, a confié qu'elle était déçue de ne pas avoir pu courir le marathon qu'on lui avait promis. Mais elle a ajouté que "c'était vraiment sympa de voir 106 femmes courir ensemble à Téhéran dans un stade qui n'est normalement pas ouvert aux femmes."

L'échec des autorités iranniennes

L'organisateur du marathon s'est alors excusé dans les colonnes de CNN d'avoir promis aux inscrites un événement mixte. Tandis que Hadi Ghaemi, le directeur du Centre des Droits Humains en Iran a dénoncé cette séparation à CNN : "Les autorités ont échoué et ont brisé leurs promesses mais elles ont également discriminé les femmes, les locaux et les étrangers."