Alison Brie et Britney Young, sur le ring de "Glow", une série produite et diffusée sur Netflix

publié le 11/08/2017 à 09:30

Elles ne sont pas encore prêtes à quitter le ring. Les héroïnes de Glow, la série qui raconte comment un groupe de femmes qui n'y connaissaient rien au catch sont devenues les héroïnes d'une émission télévisée à la fin des années 80, vont pouvoir poursuivre leur apprentissage de ce sport que le grand public pensait réservé aux hommes.



Basée sur un vrai show télé, Glow a convaincu les spectateurs de Netflix par son humour, son impertinence, son second degré et son féminisme assumé.



Alison Brie reprendra le rôle de Ruth, actrice ratée à Hollywood qui se révèle une excellente catcheuse dans le rôle d'une Russe communiste. Betty Gilpin retrouvera quant à elle son body de Miss America tandis que Kate Nash, connue pour ses chansons, poursuivra son chemin dans la comédie avec le rôle de Rhonda, alias Britannica dans le spectacle.

SEASON 2, GLOWBERTS!!! Let's do this. ¿¿¿¿¿¿ #glownetflix Une publication partagée par Alison Brie (@officialalibrie) le 10 Août 2017 à 16h48 PDT

La bonne nouvelle permettra-t-elle aux abonnés Netflix de pardonner à la plateforme l'arrêt brutal de séries populaires sur la plateforme de streaming, telles que Sense 8 ou The Get Down ?