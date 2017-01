"Gatsby le magnifique", drame des années folles filmé par Baz Luhrmann

La rédaction de "Girls" passe au crible un film et détermine s'il a été reçu (ou pas) au Bechdel Test. Aujourd'hui, un classique de la littérature américaine revisité par Baz Luhrmann.

> Gatsby Le Magnifique - Bande Annonce Officielle 1 (VF) - Leonardo DiCaprio / Baz Luhrmann Crédit Image : Warner Bros. France

par Arièle Bonte publié le 04/01/2017 à 15:53

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un classique de la littérature américaine porté à l'écran par le magistral Baz Luhrmann : un plaisir des yeux qui ne se refuse pas ce dimanche 8 janvier sur France 4 en première partie de soirée. Donnez-moi un aspirant écrivain, un homme richissime, une femme objet du désir, une golfeuse de haut niveau et des histoires d'amour et de trahison en veux-tu en voilà et vous obtiendrez les ingrédients de base de Gatsby le magnifique, un drame haut en couleurs. Ce long-métrage sorti en 2013 est l'adaptation du roman de Francis Scott Fitzgerald, portée à l'écran par, entre autres, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et Carey Mulligan. Une recette qui passe le Bechdel Test ?



Petit rappel : le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui". Facile ?

L'histoire

New York, 1922. Comme le dit le jeune Nick Carraway (Tobey Maguire), récemment installé sur la côte est de son pays, à cette époque, "les gratte-ciels s'élevaient plus haut, les soirées frappaient plus forts, les mœurs tombaient plus bas et l'alcool coûtait moins cher".



Apprenti écrivain, le jeune homme vit dans une modeste bicoque à Long Island. Parmi ses voisins : sa cousine, Daisy Buchanan (Carey Mulligan) et son mystérieux voisin, Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). Plein aux as, le millionnaire organise tous les week-ends des fêtes déjantées dans son immense demeure avec un seul but : y retrouver celle qu'il aime. Daisy, mariée à un certain Tom (Joel Edgerton). L'arrivée du cousin de Daisy en ville va donner à Gatsby l'occasion de se rapprocher de sa bien-aimée...

Reçu ou recalé ?

Gatsby le magnifique met en scène (au moins) deux femmes identifiables : Carey Mulligan (dans le rôle de Daisy) partage le trio-tête d'affiche. Son personnage s'ennuie de sa vie d'épouse et passe tout son temps avec sa meilleure amie, la golfeuse Jordan Baker (Elizabeth Debicki).



Elles parlent ensemble : le spectateur peut voir ces deux personnages ensemble, échanger quelques mots, très brefs.



Leur sujet de conversation ne concerne pas un homme : Le film montre les gens s'amuser, s'aimer, se tromper. Daisy et Jordan n'ont pas vraiment de sujet de conversation, mais parlent bien ensemble de quelque chose qui ne concerne pas un homme. Pas de grandes conversations pour elles étant donné que la plupart des scènes suivent Nick, Gatsby et/ou Daisy.



Total : 3/3

Verdict

Gatsby le magnifique est un film qui passe le Bechdel Test mais de justesse. On notera cependant un casting paritaire, des femmes (et des hommes également) montrées sous leurs plus beaux atouts. Elles sont désirables et désirées.



Mais certaines, comme Jordan, sont montrées comme des femmes indépendantes, maîtresses de leur sexualité... tout en étant lucides sur leurs conditions de femme. Daisy dit par exemple à propos de sa fille : "J'espère qu'elle sera idiote, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à une fille dans ce monde".



Note finale : reçu, mention spéciale "comme un doute"