TEST - Pour quel(s) tatouage(s) êtes-vous faites ?

publié le 05/03/2017 à 07:05

Le Mondial du tatouage fermera ses portes parisiennes dimanche 5 mars. Après trois jours de festivités, de concours et d'expositions consacrés au "10ème art" comme on dit dans le milieu, une petite idée commence à germer dans votre esprit : "Et si j'allais me faire tatouer ?". Après tout, même si ça fait mal, il paraît que cela fait du bien de s'encrer la peau...



Ne vous manque plus que le pied à l'étrier : une direction vers laquelle pointer votre curseur avant de vous rendre dans votre premier salon de tatouage. Selon votre personnalité, vous serez peut-être plus à l'aise avec un tattoo discret... tandis que d'autres préféreront entrer dans le vif du sujet de la manière la plus forte (et voyante).

Mais avant de vous embarquer dans quoi que ce soit, êtes-vous bien sûr de votre coup ? Pour savoir tout cela, faites-le test.