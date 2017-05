publié le 25/05/2017 à 14:00

Chaleureuse, pétillante, facile, serviable, attentive... Les adjectifs qualificatifs, au sens propre, ne manquent pas pour parler de Mashal. À 27 ans, avec sa sœur, elle est gérante d'un café au bord de la Croisette à Cannes, le Happiness Share café et d'un bar d'after party (ouvert jusqu'au petit matin), le Diamond.



Avec sa mère en cuisine, elle accueille les clients le sourire aux lèvres en leur proposant des gâteaux "anti-gueule de bois" et des salades au quinoa. Un endroit cosy où il fait bon prendre un chai happiness en sortant d'une projection. La rédaction de Girls a d'ailleurs usé les fauteuils suspendus pour écrire ses articles et en a fait son QG pendant son séjour sur la Côte d'Azur. Elle nous a accordé quelques minutes entre deux cafés à préparer pour se confier sur son expérience cannoise.



Girls : Ton premier Festival de Cannes, c'était comment ?

Mashal : C'était en 2012 ou 2013, et c'était génial. C'est toujours excitant quand c'est la première fois.

Ce que tu préfères dans ton poste durant le festival ?

Le côté relationnel. Faire des rencontres, apprendre à connaître les gens. On garde contact avec les clients et on les revoit tous les ans.



Ton plus beau souvenir de Cannes jusqu'à présent ?

Je n'ai pas vraiment un souvenir si ce n'est un monsieur complètement jeté. On était sur la Croisette avec ma sœur, et on le croise. Il nous raconte qu'il vient depuis 20 ans et le lendemain, je le vois juste derrière Nicole Kidman sur le tapis.



Une personne que l'on croise tous les ans à Cannes ?

Il y en a tellement qu'aucune ne ressort en particulier.



La personne que tu rêverais de croiser ?

Je ne rêve de rencontrer personne en particulier, mais des gens charismatiques.



Le cliché sur Cannes qui te fait le plus rigoler ?

Les nanas, les michetonneuses.



Une journée typique à Cannes, pour toi ?

Happiness, Diamond, dodo, changement d'habits, Happiness, dodo et je reviens au Happiness. Pas beaucoup de sommeil quoi.



Qu'est-ce que tu aimes dans le Festival de Cannes ?

La folie de chacun.



