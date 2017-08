Britney Spears se dévoile sans maquillage sur Instagram

publié le 30/08/2017 à 10:03

Après Alicia Keys et Kim Kardashian, Britney Spears a elle aussi succombé à la tendance du No Make-Up. Après avoir décidé d'abandonner le play-back lors d'un concert à Las Vegas, la chanteuse américaine continue de se dévoiler telle qu'elle est à ses admirateurs. Mardi 29 août, l'interprète de ...Baby One More Time a réitéré en partageant sur Instagram trois photos d'elle au naturel, sans maquillage, "si on ne compte pas les résidus de mascaras sous mon œil droit."



Les internautes découvrent alors avec admiration que comme tout le monde, la chanteuse a quelques rides et des cernes, comme tout le monde. Pour accompagner ces clichés, Britney Spears a écrit un petit texte simple mais efficace : "Voici mon visage pas du tout glamour, les jours où je n'ai pas à me préparer ni à me faire belle pour mon show... [...] c'est mon look quand je prends mon café le matin, à la maison #LundiSansMaquillage".



Cette démarche inspirante a ravi ses abonnés : en une journée, la photographie a récolté 356.364 j'aime, ainsi que de nombreux commentaires complimentant l'artiste de 35 ans. Voici une nouvelle preuve que les femmes n'ont besoin ni de Photoshop ni de maquillage pour être belles et bien dans leur peau.

On days where I don’t get primped and made up for my show, this is the real unglammed me… so nice to meet all of you!! ¿ I call this my morning coffee at home look ¿¿ #NoMakeupMonday if you don’t count the leftover mascara under my right eye... ¿¿ Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 28 Août 2017 à 14h00 PDT