Qui est Dua Lipa, la grande gagnante des Brit Awards ?

publié le 22/02/2018 à 12:31

C'est la "meilleure artiste féminine britannique" de l'année. Dua Lipa, chanteuse et musicienne de 22 ans, a été sacrée de ce prestigieux prix dans la nuit de mercredi 21 à jeudi 22 février à l'occasion des Brit Awards, les Victoires de la musique outre-Manche.



Nommée dans cinq catégories (un record !), Dua Lipa, musicienne la plus écoutée en streaming en 2017, a également été récompensée du titre de "révélation britannique" de l'année grâce à la sortie de son premier album éponyme, dévoilé en juin dernier.

Sur scène, la jeune femme a expliqué qu'elle espérait voir "davantage de femmes sur cette scène, davantage de femmes gagner des récompenses, davantage de femmes mener le monde". Un discours qui s'inscrit dans un mouvement féministe et d'émancipation lancé par plusieurs musiciennes de la même génération telles que la britannique Charli XCX, la suédoise Zara Larsson ou encore la danoise MØ.

Toutes ces femmes sont bien loin de la vision que peut avoir le grand public à propos des artistes féminines. Ici, pas de rivalité mais plutôt un sentiment de solidarité et une idéologie : mettre fin aux inégalités et montrer les femmes sous un nouveau jour. Dua Lipa le fait très bien. La preuve par 3.

1. Une chanson pour définir les "nouvelles règles" de l'amour de soi et de la solidarité entre femmes

Dans sa chanson New Rules, Dua Lipa se raconte à elle-même comment elle doit procéder pour oublier son ex et prendre soin d'elle : ne pas lui répondre au téléphone, ne pas être son amie mais plutôt manger, dormir, et répéter ces règles pour ne pas les oublier.

Dans la vidéo, la chanteuse britannique n'est pas seule. Elle entourée d'un gang de filles qui lui apportent du soutien avant que les rôles s'inversent : une belle illustration de ce qu'est la sororité.



"J'aimais cette idée que les filles prennent soins les unes des autres comme ça, se serrent les coudes, ce sens de l'humilité, ce sentiment de force", a expliqué Dua Lipa dans le magazine The Cut.



Ces motifs de l'amour de soi et de la solidarité entre femmes, on les retrouve dans l'univers de Dua Lipa, notamment dans ses vidéos comme avec IDGAF mais aussi dans ses interviews dans la presse.

2. Un bel exemple de femme qui prend le pouvoir

"Maintenant plus que jamais, les femmes ont l'opportunité de s'exprimer créativement, de porter ce qu'elles veulent et de mener leur vie vers où elles l'entendent", a assuré la jeune femme toujours à The Cut. "L'industrie musicale a besoin de femmes. Il y a beaucoup d'hommes en haut de l'échelle", a-t-elle également confié à Glamour.



Féministe assumée, Dua Lipa souhaite "simplement que les femmes soient traitées de la même façon que les hommes tout en ayant les mêmes opportunités qu'eux", a-t-elle expliqué dans les colonnes du journal Evening Standard.

3. Une artiste qui défend les droits des femmes et des minorités

Sur Instagram, Dua Lipa parle harcèlement sexuel et sexisme dans l'industrie musicale et ailleurs. Dans sa vidéo Blow Your Mind (Mwah), sorti en septembre 2016, la chanteuse apparaît une fois de plus aux côtés d'autres femmes habillées de vêtements aux messages engagés et clamant la puissance des femmes.

On les suit jusqu'à une manifestation où elles portent un drapeau arc-en-ciel (pour symboliser le combat de la communauté LGBTQ+) et des affiches sur lesquelles on peut lire "non signifie non", "je ne suis pas ta chérie", "je prédis une révolution bébé", "Dua comme présidente". Au regard du parcours de cette jeune artiste, cette idée ne nous paraît pas si farfelue...