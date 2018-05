publié le 03/05/2018 à 15:06

Du rose pour les princesses et du bleu pour les chevaliers. La mairie de Puteaux, en Île-de-France, a installé une aire de jeux pour enfants qui alimentent les stéréotypes sexistes. Deux espaces sont distincts : d'un côté, une zone avec des jeux de chevaliers et de l'autre, un toboggan rose, un carrosse rose et des dessins de fée.



C'est le journaliste et l'élu d'opposition Christophe Grébert qui a dénoncé ce jardin public genré. Sur son blog, il publie plusieurs photos du parc. S'indignant de cette initiative, il rassure tout de même : "Heureusement, les enfants sont plus intelligents que les aménageurs de ce jardin sexiste : ils vont jouer indifféremment dans les 2 espaces", écrit-il.

Aucun panneau n'indique que la zone rose est réservée aux filles et la bleue aux garçons, mais Christophe Grébert s'inquiète du message que cela renvoie. "Je pense que les petits enfants s'en fichent", déclare-t-il au site Madmoizelle. "Mais ce ne sera pas forcément le cas des plus grands. Que cette séparation ait été réfléchie ou improvisée, je ne vois pas dans quel cas on peut dire que c'est une bonne idée".

Ce n'est pas la première fois qu'une initiative de la ville de Puteaux fait polémique. En 2014, la mairie avait distribué des cartables roses aux petites filles, avec un kit de création de bijoux, alors que les garçons avaient reçu un sac bleu accompagné d'un lot de construction de robots.