Pour Tex, le mouvement #BalanceTonPorc signe "la fin de notre liberté"

Son éviction avait suscité le débat, certains défendant la liberté d'expression, d'autres jugeant qu'il était allé trop loin. Après 17 ans à la tête du programme Les Z'amours, diffusé sur France 2, l'humoriste et animateur Tex a été écarté par sa chaîne le 14 décembre dernier, à la suite d'une blague traitant des violences faites aux femmes.



Quelques mois plus tard, Libération a rencontré celui qui se consacre désormais entièrement à sa carrière d'humoriste, en poursuivant sa tournée de spectacles dans toute la France. Interrogé sur le mouvement #BalanceTonPorc, Tex n'a pas mâché ses mots. Il estime purement et simplement que l'initiative signe "la fin de notre liberté", sans préciser à qui se référait le "notre".

Pour lui, "balancer, ça veut dire trahir. On balance pas. A l’école, ceux qui balançaient, on les chopait dans un coin et on leur pétait la gueule", poursuit celui qui ne voit dans cette libération de la parole que de la délation.



À l'intérieur du portrait dressé par le supplément culture du quotidien, Tex fait également l'éloge des "vieux schémas qui étaient un peu simple", concernant le couple et les rapports hommes/femmes. "Dans Les Z’Amours, je l’ai vue la nouvelle génération, les mecs dominés. Ils font la vaisselle et quand leurs femmes rentrent du travail, elles disent que c’est mal fait", regrette-t-il.



Tex l'assume, son humour ne s'adresse pas à tout le monde : "Moi je sers une autre génération. Faut avoir honte de faire rire les gens de 65 ans ? Cette génération, elle a plus le droit de vivre ? Moi, j’ai pas honte, je les ai servis pendant des années. C’est à eux que je manque", conclut-il.