publié le 14/12/2017 à 18:42

Cela faisait 17 ans que Tex présentait Les Z'amours, à la suite de Jean-Luc Reichmann. Mais l'aventure a pris fin ce jeudi 14 décembre, selon une information de puremedias.com, confirmé par France Info. L'animateur paye très cher une blague racontée sur C8 le 30 novembre dernier, dans l'émission C'est que de la télé. Une plaisanterie traitant de la violence faites aux femmes et qui n'a pas plu à la production ni à la chaîne.



Déjà suspendu à titre conservatoire, Tex est donc écarté définitivement par Sony, le producteur ainsi que France 2. La sortie de l'animateur-humoriste sur C8 avait déplu aux téléspectateurs et téléspectatrices, provoquant même une saisie du CSA par Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, qui jugée la "blague indigne".

Un bad-buzz fatal, mais qui ne serait en réalité qu'une goutte qui a fait déborder le vase. "Le public a manifesté très clairement son mécontentement depuis plusieurs mois face à certaines de ses déclarations humoristiques à l'antenne", a expliqué France 2 à puremedias.com. "Ces informations lui ont été indiquées par la production à plusieurs reprises".

La chaîne chercherait déjà un remplaçant, et les enregistrements des émissions sont donc suspendus en attendant. Tex n'étant "plus en adéquation avec les attentes du public et de la chaîne pour ce jeu", un virage s'opère ainsi au sein d'une chaîne qui attendait peut-être un faux pas afin de rajeunir et pourquoi pas féminiser la grille.