Le syndrome prémenstruel pourrait être lié à la consommation d'alcool

publié le 24/04/2018 à 14:10

Crampes, seins gonflés et douloureux, fringales, apparition de boutons, migraines, fatigue, irritabilité voire dépression... Les désagréments qui précédent les règles sont variés et peuvent toucher les femmes à des degrés divers. Et selon une étude publiée dans la revue BMJ Open, ils pourraient avoir un lien avec la consommation d'alcool.



Une consommation d'alcool excessive est-elle à l'origine du syndrome prémenstruel (SPM) ? Ou alors, certaines femmes boivent-elles davantage pour mieux le supporter ? Cette étude, qui compile les données de 19 précédents travaux menés dans huit pays, ne donne pas la réponse. Les chercheurs ont constaté l'existence d'une "association" entre ces deux phénomènes, sans pouvoir dire lequel cause l'autre.

D'après les scientifiques, le lien est plus prononcé en cas de forte consommation d'alcool (un verre ou plus par jour). Ils supposent donc que l'alcool pourrait être à l'origine de certains cas de syndrome prémenstruel.

1 cas de SPM sur 5 est associé à l'alcool en Europe

Mais ils n'excluent pas "l'hypothèse que certaines femmes boivent dans l'espoir d'atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel", explique à l'AFP l'un des auteurs de l'étude, le professeur Bahi Takkouche, de l'unversité de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne.



"C'est une découverte importante", soulignent les chercheurs, "dans la mesure où la consommation d'alcool par les femmes dans le monde n'est pas négligeable. En Europe et en Amérique du Nord, environ 60% des femmes en boivent, et 13% en ont une consommation importante.



Grâce à cette étude, ils estiment qu'un cas de syndrome prémenstruel sur 10 dans le monde et un cas sur 5 en Europe est associé à la consommation d'alcool.



Lors de précédents travaux, les chercheurs ont démontré que le coût économique du syndrome prémenstruel, aux États-Unis, peut s'élever jusqu'à 5.000 dollars (4.000 euros) par cas et par an, notamment à cause de l'absentéisme au travail.