Enora Malagré, atteinte d'endométriose, s'est fait retirer l'utérus

publié le 29/12/2017 à 11:11

Elle a décidé de se faire retirer l'utérus. Enora Malagré, l'ancienne chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste !, animée par Cyril Hanouna sur C8, ne pouvait plus supporter ses crises de douleurs, dues à une maladie qui touche environ 1 femme sur 10.



"Je suis atteinte d’endométriose, je ne peux donc pas avoir d’enfants, la maladie est trop avancée. À l’époque de 'TPMP', j’ai fait jusqu’à trois fausses couches par an : ça m’a bouffé la vie !", confie Enora Malagré dans une interview accordée à Paris Match.

"Quand je suis en crise, je peux être HS pendant quarante-huit heures. Alors j’ai pris la décision de me faire retirer l’utérus. À 37 ans, c’est jeune, mais je dois avancer", a-t-elle ajouté dans cette interview.

Une douleur intense

Comme l'explique Enora Malgré, l’endométriose se caractérise par une douleur intense, qui plie en deux et handicape au quotidien.



Les femmes atteintes d’endométriose peuvent également ressentir des douleurs vives et récurrentes dans le bassin, sorties de nulle part, ou quand elles vont aux toilettes, ou même, pendant un rapport sexuel. Cette maladie gynécologique reste encore trop méconnue en France. Cette méconnaissance entraîne un retard de diagnostic de six ans en moyenne.