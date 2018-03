publié le 29/04/2017 à 07:10

Depuis 1982, la danse a elle aussi sa journée mondiale, décidée le 29 avril par le Conseil International de la Danse, "les Nations Unies de la Danse", peut-on lire sur le site de l'institution. L'objectif de ces 24 heures dansées ? Attirer l'attention du grand public sur cet art, souvent plus méconnu que le théâtre, la musique et les arts plastiques.



La date du 29 avril n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle correspond à l'anniversaire de naissance de Jean-Georges Noverre, le créateur du ballet moderne, peut-on lire sur le site spécialisé CCC Danse. Né en 1727, il est décédé en 1810, laissant derrière lui un héritage non négligeable et des œuvres encore reprises sur les planches récemment.

À l'occasion de cette journée, la rédaction de Girls est allée flâner dans les allées de cette jolie niche d'Instagram et vous faire découvrir quatre danseuses à suivre dès aujourd'hui.

1. Casimere Jollette

Une publication partagée par Casimere Jollette (@casimere) le 30 Août 2016 à 13h16 PDT

Âge : 21 ans

Parcours : Casimere Jollette est née à Chicago mais réside désormais à Los Angles, où elle poursuit à la fois sa carrière dans la danse mais aussi dans le mannequinat et la comédie. La jeune danseuse a fait une apparition dans la saga pour adolescents Divergente et dans la série Guidance. Un destin tout tracé pour une petite fille qui a commencé par la danse classique, à l'aube de ses 3 ans avant d'étendre son champs d'action vers la danse moderne, contemporaine, jazz mais aussi hip-hop ou même la gymnastique.



Son compte Instagram : suivie par près de 38.000 personnes sur le réseau social, Casimere Jollette dévoile les coulisses de son quotidien (dernièrement, elle était dans le public du festival de musique Coachella, en Californie) et partage des clichés d'elle en justaucorps ou dans des tenues à la pointe de la mode.

On s'abonne pour : son univers coloré et une bonne dose d'inspiration fashion.

2. Juliet Doherty

Une publication partagée par JULIET DOHERTY (@julietdoherty) le 22 Nov. 2016 à 11h08 PST

Âge : 19 ans

Parcours : Juliet Doherty a la danse dans le sang puisqu'elle a chaussé ses premières ballerines dans le studio de son arrière grand-mère, à l'âge de trois ans. Ado, elle s'installe loin de sa famille à San Francisco pour y intégrer l'école de danse classique de la ville. Depuis, Juliet a remporté - entre autres - deux médailles d'or lors du Youth America Grand Prix (sorte d'Oscars de la danse classique), s'est glissée dans la peau de Clara, personnage principal du ballet Casse-Noisette et a ouvert un compte Instagram.



Son compte Instagram : 328.000 personnes suivent le quotidien de Juliet. Entre vidéos de danse bien sûr, photos lifestyle, l'univers en noir et blanc de la jeune danseuse est aussi doux qu'impressionnant.

On s'abonne pour : voyager de la côté ouest à la côte est américaine et rêver à la vie en tutu pour nous aussi.

3. Loriane Cateloy-Rose

Une publication partagée par Loriane (@calxdance) le 21 Févr. 2017 à 10h49 PST

Âge : 16 ans

Parcours : À seulement 16 ans, Loriane Cateloy-Rose a tout d'une grande. Passionnée par la danse, elle jongle aujourd'hui comme une pro entre sa vie de lycéenne, le conservatoire de Paris et ses cours dans la petite ville où elle réside, non loin de la capitale française. Une quotidien au rythme soutenu que l'on admire tant cette jeune danseuse sait où elle va et fait tout pour y arriver.



Son compte Instagram : Loriane a cette faculté d'amener la danse classique dans des paysages urbains très marqués. À Londres, devant le Big Ben, mais surtout à Paris, sur les toits, devant la tour Eiffel ou dans le joli quartier de Montmartre, la danseuse offre une carte postale originale à ses 47.500 abonnés. La plupart des clichés sont signés de Marie Bouhiron, jeune photographe également populaire sur Instagram.

On s'abonne pour : la parfaite captation du mouvement dans des clichés plein de vie et de poésie.

4. Tricia Miranda

Une publication partagée par TRICIA MIRANDA (@1triciamiranda) le 11 Avril 2017 à 16h26 PDT

Parcours : À 4 ans, Tricia Miranda commence sa carrière avec la danse classique et le claquette. Mais c'est finement vers le hip-hop que la jeune danseuse fera ses premières armes en tant que professionnelle. Elle danse aux côté de Beyoncé, puis Britney Spears ou Jennifer Lopez avant de signer des chorégraphie pour Gwen Stefani, Demi Lovato ou Beyoncé, encore elle. Aujourd'hui, Tricia est très suivie sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, où elle poste des vidéos de ses chorégraphies, interprétées par ses élèves complètement investis.



Son compte Instagram : il est à l'image de sa chaîne YouTube. Tricia préfère mettre en avant celles et ceux qui travaillent avec elle plutôt qu'inonder les réseaux sociaux de selfie et autres contenus plus lifetyle. 244.000 personnes sont abonnées à son compte.

On s'abonne pour : découvrir les visages du monde de la danse de demain.