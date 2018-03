publié le 09/03/2018 à 10:49

Elle a vécu 14 ans "d'enfer". Emmanuelle, 36 ans, affirme avoir été victime de harcèlement sexuel et de tentatives de viol de la part d'un collègue lorsqu'elle travaillait à La Poste. Elle accuse l'entreprise d'avoir protégé son agresseur. L'affaire est entendue vendredi 9 mars au Conseil des Prud'hommes de Paris.



"C’était des mains aux fesses, des dégrafages de soutien-gorge, on avait un grand tapis roulant pour mettre les colis hors norme, il m’allongeait là et me mettait la main aux fesses devant tout le monde", raconte-t-elle à LCI. "C’était hyper humiliant."

En 2015, Emmanuelle décide de porter plainte, mais les faits sont prescrits. Elle se tourne alors vers sa hiérarchie qui décide de mener une enquête interne. Conclusion : les faits sont avérés. Mais son agresseur part finalement à la retraite et n'est pas puni. "Or, selon le décret qui s’applique à La Poste, la demande de départ anticipé doit être effectuée six mois avant. Dans ce cas-là, il n’a fallu que deux mois à l’homme pour partir..." note LCI.

Emmanuelle, soutenue par le syndicat SUD-PTT, accuse aujourd'hui la poste d'avoir échouer à assurer sa sécurité et d'avoir préféré protéger son collègue. Trois ans de procédure après, elle espère obtenir gain de cause devant le Conseil des Prud'hommes.