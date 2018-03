et Claire Gaveau

Elle est la première femme à avoir été élue à la tête de la FNSEA. Christiane Lambert, patronne des agriculteurs, est le visage d'un secteur pourtant très masculin. Malgré tout, elle se félicite d'être à la tête d'un secteur "épargné par le machisme". "Il y a 30% des actifs qui sont des femmes et 25% des femmes sont cheffes d'exploitation", réagit-elle.



Invitée de RTL ce lundi 5 mars, au lendemain de la fermeture du Salon de l'Agriculture, Christiane Lambert assure que "les temps ont changé". "Les relations sont vraiment agréables et conviviales. Même chez les jeunes, c'est très respectueux. C'est plutôt potache qu'accusateur et sexiste", glisse-t-elle.

Dans une époque marquée par la libération de la parole des femmes, Christiane Lambert revient sur le hashtag #BalanceTonPorc. "Ce que j'ai découvert dans le milieu du cinéma m'a horrifiée. Je le vivrai très mal si ça se passait comme cela dans mon milieu mais je garantis que ça ne se passe pas comme cela", garantit-elle.