Salon de l'agriculture 2018 : "Haute", la vache Aubrac star de l'événement

publié le 02/03/2018 à 15:19

"Haute" semble paisible dans box à l'occasion de ce 55e Salon de l'agriculture à Paris. À côté d'elle, son petit veau, "Olympe", âgé de seulement deux mois, lui tient compagnie. À six ans, cette vache de race Aubrac est l'égérie de l'événement agricole, pour le grand plaisir de son propriétaire, Thibaut Dijols.



"Elle s'est habituée et elle a un bon environnement à côté d'elle. Elle dans un petit box, personne ne peut la toucher. Au départ on trouvait ça un peu dommage, mais finalement elle se porte très bien", témoigne-t-il au micro de RTL.

Selon lui, Haute ne souffre pas du stress qui pourrait être causé par les nombreux visiteurs du salon. "Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un bovin peut être stressé. Peut-être un peu d'angoisse et l'envie de retrouver ses copines, parce que c'est un peu leur vie, le pâturage c'est là où elles se plaisent le mieux", juge Thibaut Dijols. "C'est plus nous qui étions stressés à la base", plaisante-t-il ensuite.