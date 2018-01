Les plaintes pour viols et agressions sexuelles "en nette hausse" en 2017

publié le 25/01/2018 à 08:59

En 2017, 40.400 personnes ont déposé plainte pour violence sexuelle en France. Le premier bilan statistique du ministère de l'Intérieur sur l'insécurité et la délinquance en 2017 révèle une "nette hausse" des plaintes pour viol et agression sexuelle l'an dernier, respectivement de +12% et de +10%.



Les forces de l'ordre ont observé une très forte hausse sur le quatrième trimestre par rapport à 2016 (+31,5%), que le bilan décrit comme un "effet de révélation (...) de faits éventuellement plus anciens, dans le contexte du mouvement de prise de parole des femmes suite aux révélations de l’affaire Weinstein".

Plus de quatre violences sexuelles sur cinq révélées à la police et à la gendarmerie en 2017 concernaient des femmes. Et 98% des personnes mises en cause dans ces affaires étaient des hommes.

