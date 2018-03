Mais quand une personne vient consulter un ou une professionnelle de la santé sexuelle, tout ne fonctionne pas comme prévu : anorgasmie , vaginisme , baisse de la libido... "Elles sont perdues dans les méandres de la sexualité", explique Dominique. Des petites cartes aident alors le ou la professionnelle à comprendre le problème afin d'y poser un juste diagnostic... et d'offrir un meilleur accompagnement pour le traitement. Les errances médicales ne sont pas rares dans les troubles de la sexualité et cet outil, pensé pour les femmes de toute orientation sexuelle, pourrait aider à les réduire. Dominique Lefèvre et Gérard Tixier songent également à créer un jeu de l'oie, à destination des couples. Libido Land's Map, publiée aux éditions Maire Richart (35 euros)

"Chacun part de son glacier et prend le courant de la libido". Dominique Lefevre , gynécologue sexologue et co-auteure de la carte de la sexualité féminine , a présenté avec Gérard Tixier, psychiatre, psychanalyste, sexothérapeute, cet outil ludique à l'occasion des assises de la sexologie, qui ont lieu à Marseille du 15 au 18 mars. Cette carte, inspirée dans la célèbre carte de Tendre du XVIIème siècle , est destinée aux professionnels de la santé sexuelle. Elle vient d'être publiée, deux années après la carte de la sexualité masculine. Une attente qui s'explique par le fait que la sexualité féminine est longtemps restée "le continent noir" de la sexologie. Il aura par exemple fallu patienter jusqu'à 2017 pour voir une juste représentation du clitoris dans la réédition d'un manuel scolaire de SVT.

Sexe : une carte pour que la sexualité féminine n'ait plus aucun secret pour vous

MASTERS OF SEX - Dominique Lefèvre et Gérard Tixier sont sexologues et ont présenté, durant les assises de la sexologie à Marseille, leur carte de la sexualité féminine. Un outil ludique pour comprendre toute la complexité et pluralité des troubles sexuels chez les femmes.

