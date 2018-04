Qu'est-ce que la "pansexualité", l'orientation sexuelle de Janelle Monae ?

publié le 27/04/2018 à 10:41

Elle a d'abord cru qu'elle était bisexuelle avant de découvrir la pansexualité. Janelle Monae est longtemps restée ambiguë à propos de sa sexualité mais quelques jours après la coming out de la chanteuse américiane de 22 ans Kehlani, Janelle Monae est elle aussi sortie du placard dans les colonnes du magazine Rolling Stones.



"J'ai lu sur la pansexualité et je me suis dit 'Oh, ce sont des choses auxquelles je m'identifie aussi'. Je suis ouverte à en savoir plus sur qui je suis", a-t-elle confié au magazine à la veille de la sortie de son nouvel album, Dirty Computer.

Cette confidence n'est pas passée inaperçue auprès du public américain de la chanteuse et actrice de 32 ans. Sur Google en effet, les recherches "pansexuel", "définition de pansexuel" et "Janelle Monae" figuraient parmi les cinq principales ce jeudi 26 avril, aux États-Unis, soulignant alors la méconnaissance de cette orientation sexuelle auprès du grand public.

Janelle Monae n'est pourtant pas la première artiste à adopter ce terme. Dans une interview en 2015, Miley Cyrus avait déjà déclaré s'identifier comme pansexuelle, mettant en avant sa sexualité libérée et affichant son féminisme. La chanteuse pop avait réitéré ses propos en mai 2017 dans une interview pour le magazine américain Billboard.



Comme l'ont souligné les deux artistes LGBTQ dans les médias américains, la pansexualité est à différencier de la bisexualité. Explications.



Aimer sans considération pour le genre ou le sexe

Point lexique : le préfixe "pan" veut dire "tout". Ainsi, un pansexuel est une personne qui peut être attirée (sentimentalement, sexuellement, psychologiquement) par tous les genres existants. C'est pourquoi le sujet de la pansexualité ne peut être séparé de la question des genres. Outre le féminin et le masculin, de nombreuses personnes (dont les pansexuels) rejettent ce présupposé qu'il n'existerait que deux genres (féminin et masculin).

Dans un monde binaire, les pansexuels n’existeraient tout simplement pas Morgan-e Partager la citation





Les personnes se définissant comme "non-binaires" ne sont "ni masculins, ni féminins, ni neutres", explique Morgan-e à RTL Girls. La non-binarité (qui renvoie à l'identité de genre) et la pansexualité (qui renvoie à l'orientation sexuelle) sont donc liées. Dans un monde binaire où il n'y aurait que des hommes et des femmes, les pansexuels n’existeraient tout simplement pas.



La bisexualité est une "attirance sexuelle pour deux genres ou plus", écrit l'association MAG Jeunes (Mouvement d’Affirmation des Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi & Trans) sur son site internet. Plus loin, on peut lire que la pansexualité est la "capacité d’aimer une personne sans considération pour son genre ou son sexe".



Casser les codes du masculin et du féminin

Cassandre, pansexuel-le contacté-e par RTL Girls, confirme qu'être pansexuel(le), c'est "être attiré-e (romantiquement ou sexuellement) par les hommes, les femmes, mais aussi les personnes qui ne se situent pas dans la binarité homme-femme", les "non-binaires" (vous suivez ?). "Bi est le terme général, polysexuel le terme pour dire quand on aime plus que deux genres mais pas forcément tous, et pan quand c’est tous les genres", poursuit Cassandre.



Pour Cassandre, il est important que la société "prenne en compte l'existence de toutes ces non-monosexualités" au même titre qu'il est important qu'elle "ne résume pas l'amour à seulement un type de corps ou de personnes". L'objectif est essentiel : il s'agit alors de "casser les codes du masculin et du féminin dans le couple". Miley Cyrus, Christine & The Queens et Janelle Monae participent, petit à petit, à ce changement des mentalités.