Zendaya critique le manque de représentation des femmes noires à Hollywood

publié le 24/04/2018 à 13:59

Elle est une personnalité sensibilisée aux inégalités. Zendaya l'a prouvé une fois de plus lors du Beautycon Festival de New York, où elle était invitée à prendre la parole ce dimanche 22 avril. Lors de ce rendez-vous dont l'objectif est de redéfinir la beauté, la chanteuse et actrice américaine de 21 ans s'est exprimée sur le colorisme à Hollywood, c'est-à-dire au fait que les personnes à la peau plus foncée auront moins d'opportunités que celles à la peau moins foncées.



"En tant que femme noire, que femme noire à la peau claire, c'est important que j'utilise mon privilège et ma voix pour vous montrer à quel point il y a de la beauté dans la communauté afro-américaine", a-t-elle expliqué lors d'une conférence rapportée par Teen Vogue.

Zendaya a en effet reconnu qu'elle était, selon les standards de Hollywood, "une version acceptable d'une fille noire. Cela doit changer", a continué la jeune femme très engagée pour l'égalité entre toutes les femmes et tous les hommes, soulignant alors la beauté plurielle des Afro-Américains et Afro-Américaines.

Ces derniers manquent d'opportunité à Hollywood et ailleurs. "Il faut [en] créer", a avancé Zendaya, quitte à se voir refuser un rôle au profit d'une personne aussi douée qu'elle mais à la peau peut-être un peu plus foncée. Un potentiel sacrifice au profit de l'égalité.

Pour en découvrir un peu plus sur le colorisme, découvrez cette vidéo de la youtubeuse Mini Bn.