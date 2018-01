publié le 22/01/2018 à 12:59

"C'est fini !" pouvait-on lire sur des centaines de pancartes de Paris à Londres en passant par Washington, New York, Londres ou Las Vegas. Telle une même voix, les femmes du monde entier se sont rassemblées durant le week-end du 20 au 21 janvier 2018, dates marquant le premier anniversaire de Donald Trump à la tête des États-Unis.



Un an plus tard, il n'est pas question de célébrer l'événement pour ces milliers de manifestantes à travers le monde mais plutôt de faire entendre (encore et toujours) leurs voix, leurs désaccords et leurs inquiétudes face à la politique menée par le gouvernement Trump depuis son arrivée au pouvoir, le 20 janvier 2017.

À Paris, dimanche 21 janvier, une centaine de personnes s'étaient rassemblées sous la pluie place du Trocadéro. On pouvait voir face à la Tour Eiffel une banderole proclamant "Encore féministes!".

Marcher pour changer la politique

Aux États-Unis, les temps n'étaient pas seulement à la manifestation mais aussi et surtout à la mobilisation : la deuxième édition de la Marche des Femmes avait pour but d'encourager les Américains et Américaines à s'inscrire sur les listes électorales avec un objectif : permettre à plus de femmes de se faire élire gouverneures ou sénatrices lors des élections à venir dans le pays.



"Nous avons le pouvoir de changer la politique et de faire en sorte que chaque responsable élu œuvre pour nous", a déclaré Tamika Mallory, coprésidente de l'organisation de la Marche des Femmes, à Las Vegas. Le mouvement est loin d'être terminé, les femmes ne sont pas prêtes de s'arrêter de marcher.