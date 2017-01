SAG Awards 2017 : les stars sur le tapis rouge

Le 23ème cérémonie des Screen Actors Guild Awards a lieu dimanche 29 janvier à Los Angeles. Le gratin du cinéma et de la télévision se déplace pour l'occasion.

par Christophe Guirard publié le 30/01/2017 à 03:26

Après les Golden Globes et avant les Oscars, qui seront remis à Los Angeles le dimanche 26 février prochain, les SAG Awards (pour Screen Actors Guild Awards) récompensent ce qui s'est fait de mieux au cinéma et à la télévision au cours de l'année précédente. On y retrouve donc les principaux favoris à la récompense suprême qui sera remise dans un mois, également à Los Angeles.



On a donc pu voir passer sur le tapis rouge du Shrine Auditorium les plus grandes stars d'Hollywood, de Meryl Streep à Ryan Gosling en passant par Natalie Portman. Le film de Damien Chazelle "La La Land" est évidemment l'un des grandissimes favoris, tout comme ses acteurs principaux, Emma Stone et Ryan Gosling, nominés dans leurs catégories respectives.



À la télévision, on retrouve "Game of Thrones", "Stranger Things", "Westworld", "Mr. Robot" ou encore "House of Cards" pour les séries dramatiques, tandis qu'au rayon des comédies, "Orange Is The New Black" et "Veep" se taillent la part du lion dans les nominations.