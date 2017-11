publié le 24/11/2017 à 15:46

Cinq pétitions. Voilà le point de départ de la mobilisation organisée vendredi 24 novembre par Caroline De Haas, Fatima Benomar, Laure Salmona, Madeline Da Silva et Clémentine Vagne. Chacune à l'origine d'une pétition dénonçant les violences faites aux femmes sur le site internet Change.org, elles ont décidé de rassembler leurs forces pour adresser un message au président de la République.



Emmanuel Macron doit annoncer samedi 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, un "plan sécurité sexuel" destiné à mieux protéger les victimes d'abus sexuels. À la veille de cette annonce, les cinq militantes féministes ont décidé de se mobiliser : deux rassemblements sont organisés à Paris, et une campagne lancée sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #SoyezAuRdv.

Violences sexuelles : nous ne voulons plus de blabla. Nous voulons des actes, des moyens et des résultats. Monsieur @EmmanuelMacron : #SoyezauRDV !

Partagez cette vidéo ! pic.twitter.com/u6hZ4kXpkE — Caroline De Haas (@carolinedehaas) 24 novembre 2017

1. Caroline De Haas, l'insoumise

Co-fondatrice de l'association "Osez le féminisme !" Caroline De Haas s'est notamment faite connaître lors de l'affaire DSK, pendant laquelle elle intervient régulièrement dans les médias pour dénoncer le sexisme aussi bien en politique que dans la société.



Un temps au Parti socialiste (PS), elle a rejoint les rangs de la France insoumise pour les campagnes présidentielle et législative de 2017, mais échoue à se faire élire comme députée dans la 18ème circonscription de Paris. Par la suite, elle s'est mobilisée résolument contre la loi Travail en initiant une pétition qui a recueilli plus de 1 million de signatures.

2. Fatima Benomar, l'"effrontée"

"Je filme, je dessine, j’écris, je chante." C'est ainsi que se décrit Fatima-Ezzahra Benomar sur son blog personnel. Présidente et co-fondatrice de l'association féministe "Effronté-e-s", cette jeune femme marocaine de 30 ans a lancé la pétition "Formez la police contre le harcèlement de rue !" au début de l'été 2017. Elle y raconte son expérience du harcèlement.



Intermittente du spectacle, elle a vécu plusieurs mois dans la rue en 2012, sans papiers. Une situation due à un "no man's land juridique" car il n'existe pas de titre de séjour pour cette catégorie de travailleurs, comme elle l'explique à L'Express. Devenue militante féministe, elle fait également partie du Front de gauche.

3. Laure Salmona, spécialiste du cyber-harcèlement

Laure Salmona est co-fondatrice et secrétaire adjointe de l'association "Féministes contre le cyberharcèlement". Selon le site expertes.eu, créé par Caroline De Haas, elle a également "coordonné deux grandes enquêtes nationales autour des violences sexuelles et de la culture du viol pour l'association Mémoire Traumatique".



Laure Salmona est à l'origine de plusieurs pétitions : la plus récente, qui a recueilli plus de 33.000 signatures, appelle à la mobilisation contre la rétrospective Roman Polanski organisée à la Cinémathèque française.

Pour les femmes et les enfants qui risquent d’être tué.e.s, qui sont battu.e.s, violé.e.s et victimes de violences sexuelles il y a URGENCE ¿ @EmmanuelMacron #SoyezauRDV pour le #25novembre ! — Laure Salmona (@curiosarama) 24 novembre 2017

4. Madeline Da Silva, l'engagée

Maire-ajointe en charge de la petite enfance aux Lilas, en Seine-Saint-Denis, Madeline Da Silva a participé à la mobilisation pour sauver la maternité de la ville en 2015. Elle est à l'origine d'une pétition réclamant l'inéligibilité des personnes coupables de violences sexuelles. Une "victoire confirmée" après la récolte de plus de 96.000 signatures : les élus condamnés pour harcèlement sexuel ne peuvent désormais plus se représenter aux élections.

5. Clémentine Vagne, la force de la vidéo

En janvier 2017, Roman Polanski est sur le point d'être le maître de cérémonie de la cérémonie des César. Clémentine Vagne lance alors une pétition pour empêcher le réalisateur polonais de profiter de cet honneur et publie une vidéo sur sa chaîne YouTube. Finalement, alors que la pétition obtient plus de 61.000 signatures, Roman Polanski renonce au titre.