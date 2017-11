Que contient le "plan sécurité sexuelle" du gouvernement ?

et Marie Zafimehy

publié le 24/11/2017 à 08:54

"#Soyezaurdv". C'est le slogan adopté par cinq militantes féministes à la veille de la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. À l'origine d'une pétition ayant recueilli plus de 700.000 signatures, Fatima Benomar, Caroline de Haas, Laure Salmona, Madeline Da Silvaet et Clémentine Vagne souhaitent interpeller Emmanuel Macron alors que le Président présentera son "plan sécurité sexuelle" le samedi 25 novembre.



Ce plan gouvernemental tournera autour de trois axes : communication, sensibilisation et répression. Un clip télévisé enregistré par plusieurs animateurs reprendra une série de comportements qui relèvent d'une violence ou d'un abus sexuel. Le plan prévoit par ailleurs un volet de sensibilisation à la pornographie dès le collège.

Pour faciliter la libération de la parole, la pré-plainte en ligne - prévue en cas de vol - sera étendue aux agressions sexuelles. Les médecins pourront également recueillir des preuves de violence lors du passage à l'hôpital de la victime sans que cela se fasse dans le cadre d'une plainte. Concernant la partie répression, plusieurs infractions du harcèlement de rue au cyber-harcèlement pourraient être ajoutés au code pénal, et le délai de prescription des viols étendue de 20 à 30 ans.



Au sein du gouvernement, le plan "sécurité sexuelle" est comparé au "plan sécurité routière" de l'ère Chirac : le but est de "laisser une trace". En un an la mortalité routière avait à l'époque chuté de 20%, grâce à des investissements de plusieurs millions d'euros.