Deux médecins condamnés pour injures sexistes contre une militante féministe

et AFP

publié le 25/05/2018 à 19:51

Une décision rare. Deux médecins ont été condamnés ce vendredi 25 mai à des amendes par le tribunal correctionnel de Paris pour "injures à raison du sexe", pour des propos tenus sur Facebook contre l'ancienne porte-parole de l'association Osez le féminisme, Anne-Cécile Mailfert.



En janvier 2015, cette association avait dénoncé une fresque dans une salle de l'internat du CHU de Clermont-Ferrand montrant un viol collectif : elle représentait Wonder Woman subissant les assauts sexuels de quatre autres super-héros. Plusieurs personnes s'en étaient ensuite pris à Anne-Cécile Mailfert sur la page Facebook "Les médecins ne sont pas des pigeons".

Sous des photomontages montrant la féministe en tenue légère avec un fouet, un des deux médecins condamnés avait écrit "la cochonne". Pour le tribunal, ces propos "visent bien à rabaisser". Ils ont "à l'évidence une connotation sexuelle, désignant une femme jugée de mœurs trop légères".

Son confrère l'avait lui qualifiée de "grosse pute". Pour le tribunal, il s'agit d'"une attaque personnelle et dégradante", d'un commentaire "méprisant et outrageant ramenant la victime à la condition de femme comme objet sexuel".

1.000 euros d'amende

Les deux médecins ont chacun été condamnés à payer 1.000 euros d'amende, dont 500 euros avec sursis. Ils devront verser un euro à Mme Mailfert et à l'association Collectif contre le viol au titre des dommages et intérêts. Cette condamnation ne sera pas inscrite à leur casier judiciaire.



"J'espère que cette condamnation va marquer les esprits", a réagi Anne-Cécile Mailfert. "Le sexisme, ce n'est pas une blague, c'est un délit. Est-ce sexiste de dire qu'une femme est une cochonne? Oui", a-t-elle ajouté. C'est une décision très forte symboliquement", s'est félicitée son avocate, Zoé Royaux. "Nous sommes dans une nouvelle ère : des limites sont données, c'est la fin de l'impunité", a-t-elle estimé.



Les condamnations pour injures sexistes sont extrêmement rares. En 2013, le rappeur Orelsan avait été condamné à 1.000 euros d'amende avec sursis pour des passages litigieux dans ses chansons. Les juges avaient considéré que l'expression "les meufs c'est des putes" constituait une injure sexiste. Mais rejugé trois ans plus tard, le rappeur avait été relaxé.