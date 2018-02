Natalie Portman, Emma Watson, Chilla... Elles conjuguent rap et féminisme

publié le 11/02/2018 à 07:07

"Tu peux jongler avec mes couilles", c'est l'une des punchlines de la dernière performance de Natalie Portman dans Saturday Night Live, émission satirique diffusée aux États-Unis, samedi 3 février.



Cinq ans après avoir déjà rappé pour briser son image d'actrice modèle, l'interprète de Padmé Amidala dans Star Wars est revenue cette fois sur la chaîne NBC sur la trilogie étoilée, la maternité ("Quand j'ai accouché, je n'ai même pas poussé" et "quand j'ai perdu les eaux, j'ai noyé le docteur") et a défendu "Time's Up" la fondation contre le harcèlement sexuel à Hollywood qu'elle a lancé avec plus de 300 femmes influentes à Hollywood.

Preuve que rap et féminisme ne sont pas incompatibles... qu'il s'agisse de clips parodiques aux paroles émancipatrices ou de véritables morceaux interprétés par des rappeuses talentueuses. À l'image de Chilla et de son Balance ton porc, du groupe islandais Reykjavíkurdætur, de l'actrice britannique Emma Watson rappant pour l'égalité entre les femmes et les hommes ou encore ces femmes Saoudiennes défiant les autorités du pays avec un clip où on les voit skater et jouer au basket.