publié le 16/10/2017 à 09:06

#BalanceTonPorc. La parole s'est libérée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Avec ce hashtag, de nombreuses femmes et internautes racontent le harcèlement sexuel qu'elles subissent au quotidien. Le premier tweet a été lancé par Sandra Muller, journaliste à la Lettre de l'audiovisuel.



Invitée du social studio de RTL, Marlène Schiappa explique : "On a toutes des histoires de harcèlement et d'agression à raconter. Ce serait beaucoup trop long, si je commençais à vous faire l'inventaire de toutes les fois où je me suis sentie dans une situation qui mérite d'être racontée".

La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes confie que ce qui l'a frappée, "c'est la variété du témoignage de ces femmes et le fait que toutes les femmes aient une histoire à raconter". Elle confie à titre personnel avoir été "frappée de voir qu'une de (ses) meilleures amies a raconté quelque chose qu'elle ne nous avait jamais dit dans notre groupe d'amis. Elle a gardé ça pour elle. Ce hashtag, avec la barrière de l'écran, peut faciliter la prise de parole et, ça, c'est salutaire".

Pour lutter contre le harcèlement sur les réseaux sociaux, Marlène Schiappa rappelle qu'elle organise le "tour de France entre l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai visité trois lycées (...) J'ai été frappée de voir à quel point pour ces jeunes générations, pour les jeunes lycéennes, le cyberharcèlement sexiste fait partie de leur quotidien. On a un gros sujet là-dessus et j'y travaille avec le secrétaire d'État chargé du Numérique".



La secrétaire d'État ajoute : "Il faut rappeler qu'internet n'est pas une zone de non-droit et il nous incombe de faciliter les dépôts de plainte sur ces sujets et d'améliorer le dialogue avec les réseaux sociaux pour faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités".