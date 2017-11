publié le 02/11/2017 à 11:30

Une quarantaine de personnalités réclament un congé paternité digne de ce nom. En France, ce congé est de 11 jours pour les pères, une durée trop courte pour les chanteurs Julien Clerc et Vincent Delerm, l'animateur Mouloud Achour ou encore le médecin Patrick Pelloux.



Ils sont 42 personnalités à avoir signé une pétition lancée par le magazine Causette. En 24 heures, elle a recueilli près de 11.000 signatures. Pour la rédactrice en chef du magazine, Iris Deroeux, "les arguments derrière le congé paternité de minimum 3 semaines et dans l'idéal 6 semaines est que premièrement, cela favorise un travail parental paritaire, que les deux personnes du couple se répartissent mieux les tâches familiales suite à la naissance d'un enfant," explique-t-elle.



"Puisque cela favorise le lien entre le père et son enfant, car on le sait, étude à l'appui, il faut au moins 15 jours pour qu'un attachement se crée. Et enfin pour l'enfant lui-même, on sait une fois encore, étude à l'appui, qu'il est bon pour leur développement d'avoir, dès les premiers mois de leur vie, leur deux parents présents à leur côté," poursuit la journaliste.

Une réforme est possible

Le sujet du congé paternité n'est pas tabou dans le monde de l'entreprise. Le sujet est déjà passé par les représentants des chefs d'entreprise, notamment le Medef, qui n'est pas fermé à la discussion. L'ancienne présidente de l'organisation patronale Laurence Parisot, en avait fait son cheval de bataille et milite activement pour un congé paternité obligatoire.



Aujourd'hui, en moyenne sept pères sur dix prennent leur congé paternité. Cependant, il y a quelques disparités selon les métiers. Les fonctionnaires sont neuf sur dix à en bénéficier, tandis que les travailleurs indépendants sont seulement trois sur dix à prendre leur congé paternité.



Selon, l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), rendre obligatoire le congé paternité coûterait 130 millions d'euros. Pour allonger la durée des congés à 6 semaines en revanche, cela coûterait plus d'un milliard d'euros chaque année.